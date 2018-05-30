Гончаренко: «Нельзя так говорить, но ЦСКА стало легче, когда травмировался Васин»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, когда стоит ждать возвращения на поле защитника Виктора Васина. Футболист в феврале получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Васин восстанавливается с небольшим опережением графика. Но говорить о сроках всегда сложно, потому что надо еще набрать форму. Ждем его, может быть, к сентябрю. На сборах Васин будет в лучшем случае работать в тренажерном зале. Он восстанавливается с нашим физиотерапевтом, который раньше работал в ЦСКА. Сейчас переехал в Испанию, они с Васиным хорошо знакомы. Виктор поехал туда восстанавливаться.

Васин играл у меня почти все матчи. Может быть, нельзя так говорить, но легче стало, когда Витя сломался. Такой вот парадокс. Хотя, конечно, Васин – это существенная потеря. Виктор – лучший защитник лиги, несмотря на вашу критику. Можете со мной спорить, а можете посмотреть статистику», – сказал Гончаренко.