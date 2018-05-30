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  • Гончаренко: «Нельзя так говорить, но ЦСКА стало легче, когда травмировался Васин»

Гончаренко: «Нельзя так говорить, но ЦСКА стало легче, когда травмировался Васин»

30 мая 2018, 12:55
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, когда стоит ждать возвращения на поле защитника Виктора Васина. Футболист в феврале получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Васин восстанавливается с небольшим опережением графика. Но говорить о сроках всегда сложно, потому что надо еще набрать форму. Ждем его, может быть, к сентябрю. На сборах Васин будет в лучшем случае работать в тренажерном зале. Он восстанавливается с нашим физиотерапевтом, который раньше работал в ЦСКА. Сейчас переехал в Испанию, они с Васиным хорошо знакомы. Виктор поехал туда восстанавливаться.

Васин играл у меня почти все матчи. Может быть, нельзя так говорить, но легче стало, когда Витя сломался. Такой вот парадокс. Хотя, конечно, Васин – это существенная потеря. Виктор – лучший защитник лиги, несмотря на вашу критику. Можете со мной спорить, а можете посмотреть статистику», – сказал Гончаренко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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Kulima
1527674335
В принципе, Васин неплохой защ для РФПЛ, но вот все его привозы просто перечеркивают его лучшие стороны
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I_R_O_N_M_A_N
1527677152
Я так и не понял даже перечитав статью 2 раза почему стало легче?
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volfrik
1527679560
что он его так защищает постоянно, средний игрок с ошибками в самый не подходящий момент, из таких у нас весь чемп состоит
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омск55
1527681181
Изначально было заметно уровень Васина , частенько он подводил в ключевых моментах
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val-berezko
1527681469
Как может быть лучший защитник лиги,а статистика не тянет?
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acer2003
1527683666
Васин лучший,позорище)),кто худший ,тогда,а его "друг"по сборной, кривой Кутепов ((
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Viper for CSKA
1527687845
Он лучший по ряду статистических показателей. К примеру, по эффективности в верховой борьбе. Это факт. Но индивидуальные оплошности никто не отменял. Из них тоже складывается уровень игрока, его оценка, особенно если они повлияли на результат. Он допустил слишком много чудовищных ошибок. Ситуация с тем же Кутеповым похожая. Неплох по статистике, но его огрехи прямо влияют на результат. Для молодых - простительно, игроков сборной - нет. С нервами ребятам нужно что-то делать и с координацией.
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Chaborz.1990
1527689968
А стало легче наверное от того что избавился от привозчика?:)
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OfaZavr
1527693795
то что поддержал и похвалил это конечно правильно, но с лучшим я думаю перегнул, его привозы еще долго помнить болельщики будут)
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zigbert
1527759075
Говорить о Васине (да и не только о нем),такие слова как то неприлично. Обидеть человека очень просто, не думая о последствиях.
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