Нобоа: «Семак – это лучшее, что могло случиться с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Сергея Семака. Эквадорец рад такому выбору сине-бело-голубых.

«Семак – это лучшее, что могло случиться с «Зенитом». Российский тренер, который по-настоящему любит клуб, играл в нем, работал в нем, знает все и всех. Он очень много сможет дать «Зениту», это самый подходящий вариант для клуба.

Надеюсь, мы – футболисты, которые будем в команде, – сможем помочь ему и доказать своей игрой, что не зря носим зенитовскую футболку», – сказал игрок.

Нобоа и Семак вместе становились чемпионами России в «Рубине».

Семак и «Зенит» давно любят друг друга