Семак и «Зенит» давно любят друг друга

Город тоже рад.
#СемакЗдесьГлавный pic.twitter.com/Qh1hmowTw6— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 мая 2018 г.
Самый странный тренер в России. Он утопил две команды РФПЛ за два года
Город тоже рад.
#СемакЗдесьГлавный pic.twitter.com/Qh1hmowTw6— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 мая 2018 г.
Самый странный тренер в России. Он утопил две команды РФПЛ за два года
Ещё бы Фурса выгнали...Вообще огонь был бы
А, кто это рядом с Семаком? Какой-то подозрительный тип.
удачи!
Удачи Семаку!
Дайте хоть Семаку поработать, не гоните сразу, тут разгребать не один год !
По моему единственное верное решение за несколько лет руководителями этого клуба.
Мне как болельщику ЦСКА, а впрочем, наверное, и болельщикам других клубов будет
крайне интересно смотреть за усилением борьбы в первой пятерке РФПЛ.
Сергей Семак - это не Спалетти или Манчини со своими "внутреевропейскими ценностями" или ценой контракта, а очень классный в прошлом футболист и очень перспективный тренер.
Семак это очень круто, но на Спала ты все таки зря наговариваешь, до покупок Халка с Витселем он душевно работал.
Снимут после трёх поражений
удачи