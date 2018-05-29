Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак и «Зенит» давно любят друг друга


    4
    Голосов: 8
    29.05.2018 19:10
    Хватит набрасывать – питерский клуб нужен Сергею.

    Город тоже рад.

    Самый странный тренер в России. Он утопил две команды РФПЛ за два года

    Женщина, которая будет курировать русский футбол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      сэм 12 июня 2018, 16:06

      Лично я рад что Семак в Зените, может наконец вспомнится школа Морозова_ Садырина!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 7 июня 2018, 09:36

      Ещё бы Фурса выгнали...Вообще огонь был бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 июня 2018, 14:32

      А, кто это рядом с Семаком? Какой-то подозрительный тип.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 30 мая 2018, 12:59

      удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 30 мая 2018, 12:13

      Удачи Семаку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 30 мая 2018, 11:55

      Дайте хоть Семаку поработать, не гоните сразу, тут разгребать не один год !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      dimon_kt 30 мая 2018, 10:59

      По моему единственное верное решение за несколько лет руководителями этого клуба.
      Мне как болельщику ЦСКА, а впрочем, наверное, и болельщикам других клубов будет
      крайне интересно смотреть за усилением борьбы в первой пятерке РФПЛ.
      Сергей Семак - это не Спалетти или Манчини со своими "внутреевропейскими ценностями" или ценой контракта, а очень классный в прошлом футболист и очень перспективный тренер.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > dimon_kt 30 мая 2018, 12:35

      Семак это очень круто, но на Спала ты все таки зря наговариваешь, до покупок Халка с Витселем он душевно работал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 30 мая 2018, 10:45

      Снимут после трёх поражений

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1433

      Freyd 30 мая 2018, 10:44

      Умнейшие решение за последнее время!!!Удачи Семаку!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 30 мая 2018, 08:51

      удачи

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11