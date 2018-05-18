Женщина, которая будет курировать русский футбол

Что известно об Ольге Голодец.

Кто такая Ольга Голодец

Ольге Голодец 55 лет. Она – кандидат экономических наук, закончила экономический факультет МГУ в 1984 году. В 2000-х работала в «Норильском никеле», еще большее ее имя было на слуху в последние десять лет: в 2010 стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина в Правительстве Москвы по вопросам образования и здравоохранения, спустя два года – заместителем председателя Правительства Российской Федерации. В декабре 2012-го большую известность получило обращение Голодец к Владимиру Путину с критикой закона, запрещающего усыновление российских детей американскими гражданами.

В марте 2014 года Ольга Голодец заняла четвертое место в списке «100 самых влиятельных женщин России» по версии журнала «Огонек».

Как она связана со спортом

Ее дядя – Адамас Голодец – известный в прошлом футболист и тренер. Он поиграл в 50-х за московское и киевское «Динамо», потом несколько сезонов провел в бакинском «Нефтянике». С 1968 года и на протяжении 30 последующих лет Голодец трудился тренером в столичном «Динамо» – больше в качестве помощника. Несколько лет в 90-х проработал и главным тренером, за это время динамовцы добрались до финала Кубка России и бронзовых медалей чемпионата.

Впрочем, о каком-либо интересе Ольги Голодец к футболу и спорту в целом – пока не сообщается. Ей нравятся занятия плаванием, теннисом, интересно хореографическое искусство. Еще ее видели на матчах баскетбольного ЦСКА вместе с Сергеем Ивановым.

Доходы и имущество

В 2010 году Ольга Голодец заработала 57 миллионов рублей, став самым богатым чиновником в мэрии. Через год доходы составили уже 11,2 млн. Учитывая сведения о доходах и имуществе за 2017 год (есть информация на сайте правительства), Голодец имеет две квартиры в России, еще одну в Италии, а также дом в Швейцарии.

Помощь Китаю в подготовке спортсменов

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине. «Мы приложим все усилия, чтобы помочь нашим китайским коллегам и подготовить китайские и российские команды, и помочь подготовить Олимпиаду с точки зрения ее хорошего организационного проведения. Российская сторона поддержит китайскую сторону в организации зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году», – сообщила Ольга Голодец.

Заявление о 100-летних жителях

Одно из последних публичных заявлений было сделано на международном форуме «Активное долголетие Москвы 2018». «Если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек. Я надеюсь, что в ближайшей перспективе – мы говорим о перспективе где-то 7-8 лет – численность таких людей увеличится, по нашим прогнозам, по нашей оценке, на порядок», – заявила Голодец.

Кроме того, она сообщила, что по итогам прошлого года средняя продолжительность жизни составила 72,7 года в среднем по России.

Предложение на пост вице-премьера по культуре и спорту

«Сферу культуры и вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, «предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец, – сказал и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. И добавил, – есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, для того чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики».

Последнее предложение было встречено смехом.

«Кривое зеркало!» Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Опыт в строительстве у Мутко есть, он курировал в Петербурге печально знаменитую стройку «Зенит-Арены»... pic.twitter.com/Pezl54nK2M — Press Focus (@Press_Focusnik) 8 мая 2018 г.

Официально

Предложения Медведева были приняты Владимиром Путиным. Министром спорта остается Павел Колобков, заместителем председателя правительства по вопросам спорта выбрана Ольга Голодец, а пост вице-премьера правительства России по вопросам строительства предложен Виталию Мутко. Путин заверил, что подпишет все указы о назначениях.