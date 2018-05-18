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    Женщина, которая будет курировать русский футбол


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    Голосов: 9
    18.05.2018 15:55
    Что известно об Ольге Голодец.

    Кто такая Ольга Голодец

    Ольге Голодец 55 лет. Она – кандидат экономических наук, закончила экономический факультет МГУ в 1984 году. В 2000-х работала в «Норильском никеле», еще большее ее имя было на слуху в последние десять лет: в 2010 стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина в Правительстве Москвы по вопросам образования и здравоохранения, спустя два года – заместителем председателя Правительства Российской Федерации. В декабре 2012-го большую известность получило обращение Голодец к Владимиру Путину с критикой закона, запрещающего усыновление российских детей американскими гражданами.

    В марте 2014 года Ольга Голодец заняла четвертое место в списке «100 самых влиятельных женщин России» по версии журнала «Огонек».

    Как она связана со спортом

    Ее дядя – Адамас Голодец – известный в прошлом футболист и тренер. Он поиграл в 50-х за московское и киевское «Динамо», потом несколько сезонов провел в бакинском «Нефтянике». С 1968 года и на протяжении 30 последующих лет Голодец трудился тренером в столичном «Динамо» – больше в качестве помощника. Несколько лет в 90-х проработал и главным тренером, за это время динамовцы добрались до финала Кубка России и бронзовых медалей чемпионата.

    Впрочем, о каком-либо интересе Ольги Голодец к футболу и спорту в целом – пока не сообщается. Ей нравятся занятия плаванием, теннисом, интересно хореографическое искусство. Еще ее видели на матчах баскетбольного ЦСКА вместе с Сергеем Ивановым.

    Доходы и имущество

    В 2010 году Ольга Голодец заработала 57 миллионов рублей, став самым богатым чиновником в мэрии. Через год доходы составили уже 11,2 млн. Учитывая сведения о доходах и имуществе за 2017 год (есть информация на сайте правительства), Голодец имеет две квартиры в России, еще одну в Италии, а также дом в Швейцарии.

    Помощь Китаю в подготовке спортсменов

    Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине. «Мы приложим все усилия, чтобы помочь нашим китайским коллегам и подготовить китайские и российские команды, и помочь подготовить Олимпиаду с точки зрения ее хорошего организационного проведения. Российская сторона поддержит китайскую сторону в организации зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году», – сообщила Ольга Голодец.

    Заявление о 100-летних жителях

    Одно из последних публичных заявлений было сделано на международном форуме «Активное долголетие Москвы 2018». «Если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек. Я надеюсь, что в ближайшей перспективе – мы говорим о перспективе где-то 7-8 лет – численность таких людей увеличится, по нашим прогнозам, по нашей оценке, на порядок», – заявила Голодец.

    Кроме того, она сообщила, что по итогам прошлого года средняя продолжительность жизни составила 72,7 года в среднем по России.

    Предложение на пост вице-премьера по культуре и спорту

    «Сферу культуры и вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, «предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец, – сказал и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. И добавил, – есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, для того чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики».

    Последнее предложение было встречено смехом.

    Официально

    Предложения Медведева были приняты Владимиром Путиным. Министром спорта остается Павел Колобков, заместителем председателя правительства по вопросам спорта выбрана Ольга Голодец, а пост вице-премьера правительства России по вопросам строительства предложен Виталию Мутко. Путин заверил, что подпишет все указы о назначениях.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии114
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 22 мая 2018, 22:57

      Пришла Голодец!
      Футболу ******...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 22 мая 2018, 10:09

      Понравился видать "опыт" Смородской в ЛОКО....... тоже экономист....тоже за руль, но уже в масштабах страны.....эх.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 20 мая 2018, 17:28

      Ну всё, теперь попрёт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      dimon_kt 20 мая 2018, 10:07

      Макаревич в 70 лохматом году написал:
      "мне приснился страшный сон, как будто грудь топтал мне слон, и шёл я берегом реки и умирал с тоски, потом был ранен, был в плену и наконец попал в страну в которой жили дураки-и-и-и"
      Что ж, после Брежнева прошло много лет, а ситуация с дураками та же.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 мая 2018, 19:56

      наш компот компотом и остался те же рожи те же мрази самые бедные люди в правительстве

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 18 мая 2018, 23:11

      Много вреда не принесет:)

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 мая 2018, 21:57

      Всё, пропал дом!....

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 18 мая 2018, 21:24

      Вот уж воистину: маразм крепчал ...

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 мая 2018, 19:04

      Да.....крепка советская власть! Дама в спорте это хорошо,но при чем здесь Голодец.! У Фетисова была разработана программа развития,куда он делся? А сколько хороших спортивных организаторов "гуляют". Пишу и плачу от бессилия. Сами смеются над мудко и сами же назначают.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 18 мая 2018, 18:53

      теперь держитесь

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