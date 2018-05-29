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  • Шевченко: «Интерес «Спартака» к Рианчо? Он продолжит работу в сборной Украины»

Шевченко: «Интерес «Спартака» к Рианчо? Он продолжит работу в сборной Украины»

29 мая 2018, 11:05
5

Тренер сборной Украины Рауль Рианчо может вернуться на работу на клубном уровне. В его услугах заинтересован «Спартак».

«Комментировать здесь нечего. Испанский специалист продолжает работу в украинской сборной», – приводит слова главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко «Команда №1».

Рианчо может заниматься как физической подготовкой команды, так и сбором аналитической информации для главного тренера.

Ранее испанский специалист работал тренером по физподготовке в «Рубине» с 2009 по 2014 год, затем работал ассистентом главного тренера в киевском «Динамо» (2014-2016).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Украина Шевченко Андрей
Комментарии (5)
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piligrim1986
1527581415
а он реально так крут? что-то много шумихи около него
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Igor Belousov
1527582227
а карреру куда
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OfaZavr
1527583354
ну и ладно, значит уткой была информация, найдут кого-нибудь другого (если понадобиться конечно).
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zigbert
1527583863
Сильно не расстроимся.
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юрий николаевич
1527615516
кто-то врет, посмотрим КТО.
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