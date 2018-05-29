Шевченко: «Интерес «Спартака» к Рианчо? Он продолжит работу в сборной Украины»

Тренер сборной Украины Рауль Рианчо может вернуться на работу на клубном уровне. В его услугах заинтересован «Спартак».

«Комментировать здесь нечего. Испанский специалист продолжает работу в украинской сборной», – приводит слова главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко «Команда №1».

Рианчо может заниматься как физической подготовкой команды, так и сбором аналитической информации для главного тренера.

Ранее испанский специалист работал тренером по физподготовке в «Рубине» с 2009 по 2014 год, затем работал ассистентом главного тренера в киевском «Динамо» (2014-2016).