Ребров: «В будущем хотелось бы остаться в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, что по окончании своей профессиональной карьеры хотел бы остаться на работе в клубе.

«Когда подписывали с руководством контракт, в первую очередь, обсуждалось, что я как действующий вратарь максимально помогаю своей команде. Однако были некоторые разговоры, что в будущем на меня рассчитывают. В каком качестве? Было предметное обсуждение, но пока не хочу говорить. Но какие-то мысли есть по этому поводу.

Тяжело загадывать. Сегодня я здесь. Сегодня в «Спартаке» – одно руководство, а что будет завтра – неизвестно. Сейчас я футболист, а потом мне, конечно, хотелось бы остаться в клубе и приносить пользу по завершении карьеры. В каком качестве – это покажет время», – сказал Ребров.

В прошедшем сезоне Ребров провел 13 матчей в составе «Спартака», пропустив в них 20 голов.