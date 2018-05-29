Представители УЕФА проверили стадион «Уфы» на предмет готовности принять матчи Лиги Европы

Член комитета УЕФА по проверке стадионов Арно Саркисян и представитель РФС Иван Цитович побывали накануне на стадионе «Нефтяник» в Уфе, где провели стандартную процедуру проверки готовности арены.

Была осмотрена инфраструктуру стадиона, основное поле арены, ознакомилась с прилегающей территорией и составила полноценный отчет для УЕФА. Саркисян также провел рабочее совещание с основными подразделениями клуба и стадиона, рассказав о требованиях, предъявляемых к аренам, принимающим матчи Лиги Европы.

Перед отъездом комиссия поблагодарила руководство клуба и стадиона за содействие в работе и выразила надежду, что матчи Лиги Европы пройдут на стадионе «Нефтяник» на высоком уровне.