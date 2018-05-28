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  • Роналду подозревает пятерых игроков «Реала» в том, что они требовали от Зидана убрать его из команды

Роналду подозревает пятерых игроков «Реала» в том, что они требовали от Зидана убрать его из команды

28 мая 2018, 16:42
22

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду испытывает разочарование из-за того, как к нему относились некоторые партнеры по команде в середине минувшего сезона.

Португалец знает, что во время игрового спада несколько футболистов за его спиной требовали от главного тренера Зинедина Зидана убрать его из команды.

Роналду ясно выразил свой гнев капитану Серхио Рамосу. Несмотря на то, что форвард набрал форму, он пребывает в ярости из-за отсутствия поддержки и подозревает пятерых партнеров – Гарета Бэйла, Луку Модрича, Иско, Лукаса и Марко Асенсио.

Португалец знает, что трио испанцев, в частности, в начале сезона никогда не стеснялось открыто обсуждать его выступления и то, почему Зидан должен отказаться от него.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Бэйл Гарет Модрич Лука Иско Васкес Лукас Асенсио Марко
Комментарии (22)
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VGreen
1527515386
"три испанцев"....
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mikitka
1527515387
скорее всего, у Зидана в глубине души есть желание добиться результата без Роналду и Бэйла... получить чисто свою заслугу
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Евгений Агеев
1527515427
Скандалы, интриги, расследования...показать все, что скрыто! @Бомбардир
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Grindcore
1527515825
Рональда скоро откроет частное сыскное агентство и станет детективом-ищейкой.
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омск55
1527515930
Начал плакаться гол не забил ,девочка
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Tuxuu777
1527517582
Уже не знают откуда новости брать. Что за бред. Как вы представляете себе картину: выходит Роналду на интервью и заявляет:" Вот Модрич, Иско, Лукас, Асенсио и Бэйл меня хотят с команды выгнать" Читать смешно
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кеша_КБ
1527517850
- Tribalfootball , не мели чепуху!!!!!....при его божественном таланте, вкладе в развитие футбола, наградах и регалиях он ещё будет на кого-то обижаться и с кем-то собачиться?????????????... Криштиану не такой человек !...наверное по себе, охотники за дешёвыми сплетнями(((, лучше - корректора своего грамоте обучите!, тогда уж - "три испанца" или "трое испанцев" а не "три испанцев"...артисты...
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серега кашин
1527518969
постыдились бы писать всякую хрень
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vitvik
1527522775
Бэйл двоих других подозревает, а Рамос на татами теперь тренируется.
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OfaZavr
1527524490
думается это журналисты придумали, расшатать хотят атмосферу в команде)
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