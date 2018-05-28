Роналду подозревает пятерых игроков «Реала» в том, что они требовали от Зидана убрать его из команды

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду испытывает разочарование из-за того, как к нему относились некоторые партнеры по команде в середине минувшего сезона.

Португалец знает, что во время игрового спада несколько футболистов за его спиной требовали от главного тренера Зинедина Зидана убрать его из команды.

Роналду ясно выразил свой гнев капитану Серхио Рамосу. Несмотря на то, что форвард набрал форму, он пребывает в ярости из-за отсутствия поддержки и подозревает пятерых партнеров – Гарета Бэйла, Луку Модрича, Иско, Лукаса и Марко Асенсио.

Португалец знает, что трио испанцев, в частности, в начале сезона никогда не стеснялось открыто обсуждать его выступления и то, почему Зидан должен отказаться от него.