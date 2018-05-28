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  • Дзагоев: «Уверен, смогу заиграть в Европе, если какая-то команда в меня поверит»

Дзагоев: «Уверен, смогу заиграть в Европе, если какая-то команда в меня поверит»

28 мая 2018, 13:39
10

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что он не затерялся бы ни в одном из европейских топ-чемпионатов. Футболист, которому в июне исполнится 28 лет, заявил, что ему хочется новых ощущений.

«За 10 лет в ЦСКА какие команды только в прессе ни всплывали: и «Рома», и «Манчестер Сити», и «Эвертон». Но слухи так и остались слухами.

Англия для меня в приоритете? По моим ощущениям, я бы нигде не затерялся. Я своими глазами видел, на себе почувствовал, какая там атмосфера на стадионах, конкурентоспособность. Хочется новых эмоций, ощущений. Я просто уверен, что у меня получится, если какая-то команда в меня поверит. Команда, которая за что-то борется.

Пока не сложилось, но и в ЦСКА у меня все в порядке. За десятилетие мы только один раз пятыми были, остальное время в призах», – сказал Дзагоев.

Дзагоев выступает за армейский клуб с 2008 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (10)
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Pro100Kid
1527504547
Алан,ну какая Англия с твоей подверженностью травмам? Тебя там сломают и уже никогда не починят.
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Полная Канистра
1527504619
при всём уважении к Алану можно сказать что кроме наших команд только в другие средние чемпионаты где правит балет а Англии жесткий футбол и в 1 ом матче тебя же и сломают физически слабоват и опять на полгода в лазарете а это им ох как не нужно . Моё личное мнение
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Garrincha58
1527506918
смешно слышать от Дзаги ты же такой же как Измайлов хрустальный малчык
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омск55
1527507399
Раньше надо было думать
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Чикомас
1527510095
Упустил ты свое время. Лет пять-семь назад бы...может быть что то и получилось...А теперь, даже в ЦСКА лидер уже не ты...Головин..
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Dimka_Foxy
1527510835
Для англии ты слишком хрустальный
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vladimir-7
1527512487
Алан, ну попробуй, если есть предложение, не получится, вернёшься в ЦСКА. Переговори со Слуцким.
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zigbert
1527514621
Если есть уверенность Алан ,то почему бы и не попробовать в АПЛ. Были бы предложения.
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3a zenit
1527517037
после аглицкого вояжа наших звиздулек никто в вас не поверит.Так сиди до пенсии в своём ЦСКА,чтобы кто-то тебя ждал нужно играть раз в пять лучше чем ты сейчас играешь.
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OfaZavr
1527522588
можно попробовать если еще дождется предложения конечно, но не в Англии точно там сломают и глазом не моргнут.
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