Дзагоев: «Уверен, смогу заиграть в Европе, если какая-то команда в меня поверит»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что он не затерялся бы ни в одном из европейских топ-чемпионатов. Футболист, которому в июне исполнится 28 лет, заявил, что ему хочется новых ощущений.

«За 10 лет в ЦСКА какие команды только в прессе ни всплывали: и «Рома», и «Манчестер Сити», и «Эвертон». Но слухи так и остались слухами.

Англия для меня в приоритете? По моим ощущениям, я бы нигде не затерялся. Я своими глазами видел, на себе почувствовал, какая там атмосфера на стадионах, конкурентоспособность. Хочется новых эмоций, ощущений. Я просто уверен, что у меня получится, если какая-то команда в меня поверит. Команда, которая за что-то борется.

Пока не сложилось, но и в ЦСКА у меня все в порядке. За десятилетие мы только один раз пятыми были, остальное время в призах», – сказал Дзагоев.

Дзагоев выступает за армейский клуб с 2008 года.