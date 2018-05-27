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Главный тренер «Арарата» прочел свое стихотворение на пресс-конференции

27 мая 2018, 14:06

Главный тренер «Арарата» Максим Букаткин после заключительного матча сезона ПФЛ (Зона «Центр») против «Зоркого» (0:2) ответил на вопрос о будущем клуба. Букаткин прочел стихотворение, которое сочинил сам.

«Что будет с клубом? Я думаю, что официально еще сообщат. Будем читать новости. Я считаю, что клуб будет жить. Как бы ни складывалась ситуация, всегда надо ценить в жизни то, что мы имеем. Мы это ценим. Я, знаете, иногда пишу стихи. Наш атташе знает об этом. Будучи футболистом, написал стихи. Они посвящены тому, что надо ценить то, что мы имеем в жизни», – сказал Букаткин.

Стихотворение начинается с 02:00.

Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения
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