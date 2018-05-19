Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении

Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян сообщил, что клуб переедет в Армению и будет выступать в местном чемпионате. Это связано с отказом в лицензировании команды.

«Да, действительно, «Арарат» переедет в Армению. Связано это с отказом в получении лицензии. Мы будем пытаться подать апелляцию, но руководство клуба уже сообщило ребятам, что мы переезжаем. Лицензию мы вряд ли получим. Видимо, у нас есть проблемы, которые не можем решить.

Команду в какой-то степени придется собирать заново, так как не все футболисты хотят уезжать. Большинство останется здесь. Жалко конечно, что так получилось, но это спорт.

Для нас, футбольных людей, главное, чтобы мы работали в футболе. А где, это уже не так важно. Если название не сменится, то будем выступать под названием «Арарат Москва» в чемпионате Армении», – сказал Галстян.

«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ