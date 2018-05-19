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    Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении

    Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян сообщил, что клуб переедет в Армению и будет выступать в местном чемпионате. Это связано с отказом в лицензировании команды.

    «Да, действительно, «Арарат» переедет в Армению. Связано это с отказом в получении лицензии. Мы будем пытаться подать апелляцию, но руководство клуба уже сообщило ребятам, что мы переезжаем. Лицензию мы вряд ли получим. Видимо, у нас есть проблемы, которые не можем решить.

    Команду в какой-то степени придется собирать заново, так как не все футболисты хотят уезжать. Большинство останется здесь. Жалко конечно, что так получилось, но это спорт.

    Для нас, футбольных людей, главное, чтобы мы работали в футболе. А где, это уже не так важно. Если название не сменится, то будем выступать под названием «Арарат Москва» в чемпионате Армении», – сказал Галстян.

    «Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2018 21:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 21 мая 2018, 00:15

      Вон анжи и тосно заберите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:23

      тогда уж и в название стоит внести коррективы раз больше не из Москвы клуб будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 09:11

      В Армении значит можно играть без лицензии. Наверняка футболисты столкнуться с жилищной проблемой, у многих есть семьи. Стоило ли запускать этот проект?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      FRZZ 20 мая 2018, 07:53

      Армяне вечно что-нибудь мутят.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 мая 2018, 00:01

      прежде чем играть в россии надо сто раз подумать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2018, 23:52

      может и Тосно последовать и играть в Карабахе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 мая 2018, 23:11

      Сюр какой то. Есть же ответственные люди, кто должен заранее это всё просчитывать, все перспективы и пути развития. А то клуб по спортивным показателям выходит в лигу выше, но выступать там не может. Или вот другой пример- выиграли кубок, завоевали честную путевку в ЛЕ, но тоже выступать там не могут.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Aviator 19 мая 2018, 22:46

      Армян стайл! Да хоть во Франции!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 мая 2018, 22:45

      Вот это цирк!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 19 мая 2018, 22:09

      рфс надо лишить лицензии

      1
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