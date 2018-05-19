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  • Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении

Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении

19 мая 2018, 21:29
16

Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян сообщил, что клуб переедет в Армению и будет выступать в местном чемпионате. Это связано с отказом в лицензировании команды.

«Да, действительно, «Арарат» переедет в Армению. Связано это с отказом в получении лицензии. Мы будем пытаться подать апелляцию, но руководство клуба уже сообщило ребятам, что мы переезжаем. Лицензию мы вряд ли получим. Видимо, у нас есть проблемы, которые не можем решить.

Команду в какой-то степени придется собирать заново, так как не все футболисты хотят уезжать. Большинство останется здесь. Жалко конечно, что так получилось, но это спорт.

Для нас, футбольных людей, главное, чтобы мы работали в футболе. А где, это уже не так важно. Если название не сменится, то будем выступать под названием «Арарат Москва» в чемпионате Армении», – сказал Галстян.

«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения
Комментарии (16)
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deinego77@yandex.ru
1526754801
Кто то кому то наступил на яй.о!!!
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Worldsoccer2121
1526755161
Что вообще происходит?
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life85
1526755550
Делают всё чтобы протащить Торпедо в ФНЛ ???
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пряник929
1526756174
А что же не в чемпионате Сочи им выступить???? В Ереване армян меньше...
Ответить
трениришко
1526756969
рфс надо лишить лицензии
Ответить
С-Пб on-line
1526759130
Вот это цирк!
Ответить
m40
1526760719
Сюр какой то. Есть же ответственные люди, кто должен заранее это всё просчитывать, все перспективы и пути развития. А то клуб по спортивным показателям выходит в лигу выше, но выступать там не может. Или вот другой пример- выиграли кубок, завоевали честную путевку в ЛЕ, но тоже выступать там не могут.
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СОКОЛ САРАТОВ
1526763702
прежде чем играть в россии надо сто раз подумать
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zigbert
1526796705
В Армении значит можно играть без лицензии. Наверняка футболисты столкнуться с жилищной проблемой, у многих есть семьи. Стоило ли запускать этот проект?
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OfaZavr
1526833383
тогда уж и в название стоит внести коррективы раз больше не из Москвы клуб будет.
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