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  • «Зенит» выбрал Семака на пост главного тренера. О назначении может быть объявлено в начале недели

«Зенит» выбрал Семака на пост главного тренера. О назначении может быть объявлено в начале недели

26 мая 2018, 18:50
44

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» одобрил кандидатуру Сергея Семака на пост главного тренера.

В начале следующей недели, в понедельник или во вторник, о назначении специалиста может быть объявлено официально. Это решение было вызвано тем, что еще один претендент Маурицио Сарри отказался от предложения петербуржцев и продолжит карьеру в «Челси».

Семак на данный момент возглавляет «Уфу». Он выступал за сине-бело-голубых 2010 по 2013 год, а после поочередно был помощником в тренерском штабе Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

За переход Семака «Зенит» заплатит уфимскому клубу 1 миллион евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Семак Сергей
Комментарии (44)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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омск55
1527350304
Жаль Семака
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Ilya Lapsin
1527350576
Хороший человек и тренер.Удачи ему.
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Недовольный
1527351320
Очень жаль,бомжи угробят в свойственной им манере подающего большие надежды российского тренера(
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_Marqella_
1527352394
хорошая новость!!!!
Ответить
shinnik
1527353575
Пальцы крестиком. пока всё.
Ответить
RedWhiteFans2
1527353822
Это лучшее, Что Миллер сделал для Зенита за время его правления. Поздравляю бомжей с настоящим тренером.
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ЖОРРО
1527355203
Ждём официальной инфы...дай Бог!
Ответить
Футбик11
1527364026
Семак справиться !наведет порядок
Ответить
Мары
1527393056
Вот даже не знаю как реагировать. С одной стороны Семак свой,неординарный и многообещающий тренер, поработавший с достаточно известными специалистами. С другой стороны давление в Питере, выдавливало и не таких личностей.В Зените нужен результат и его отсутствие могут воспринять как неудовлетворительный результат.А такое на первых порах возможно. И как результат многообещающий тренер может превратиться в козла отпущения.Вот это как раз и смущает.
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15112007
1527399497
С богом, Сергей Богданович! Пусть у Вас в Зените всё получится.
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