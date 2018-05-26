«Зенит» выбрал Семака на пост главного тренера. О назначении может быть объявлено в начале недели

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» одобрил кандидатуру Сергея Семака на пост главного тренера.

В начале следующей недели, в понедельник или во вторник, о назначении специалиста может быть объявлено официально. Это решение было вызвано тем, что еще один претендент Маурицио Сарри отказался от предложения петербуржцев и продолжит карьеру в «Челси».

Семак на данный момент возглавляет «Уфу». Он выступал за сине-бело-голубых 2010 по 2013 год, а после поочередно был помощником в тренерском штабе Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

За переход Семака «Зенит» заплатит уфимскому клубу 1 миллион евро.