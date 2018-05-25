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    Талалаев назвал бредом возможное назначение в «Уфу»

    Бывший главный тренер «Тамбова» Андрей Талалев опроверг слухи о том, что он может возглавить «Уфу».

    «Уфа»? Настоящий бред. Я не веду переговоров ни с кем. Мы поговорили с руководством «Тамбова» и решили прекратить сотрудничество. В клубе чего-то не хватает, что мне нужно. Мне показалось, что команда достигла потолка.

    В ФНЛ есть судейский фактор, просто он стал меньше. За этой лигой не так пристально следят. За сезон судьи на матчах с «Тамбовом» получили трижды «неуд», но это не умоляет работу Аленичева в «Енисее». «Енисей» осенью играл осенью лучше всех, но что-то потом случилось», – сказал Талалев.

    С Талалаевым «Тамбов» в прошедшем сезоне добился максимального результата в своей истории – четвертое место в ФНЛ. В стыковых матчах за право выступления в РФПЛ команда уступила «Амкару» по сумме двух встреч – 0:2 и 0:1.

    Источник: Спорт FM

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    25.05.2018 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 мая 2018, 19:48

      Всего всегда хватает наверное в таких клубах как Реал,Барса,М.Сити ит.д,можно только догадаться,чего не хватает российским клубам и не только Талалаеву,причем это такое не свое,а "бюджетное",и когда его мало, сразу команда достигает своего потолка и тренера покидают свои команды

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