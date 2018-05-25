Талалаев назвал бредом возможное назначение в «Уфу»

Бывший главный тренер «Тамбова» Андрей Талалев опроверг слухи о том, что он может возглавить «Уфу».

«Уфа»? Настоящий бред. Я не веду переговоров ни с кем. Мы поговорили с руководством «Тамбова» и решили прекратить сотрудничество. В клубе чего-то не хватает, что мне нужно. Мне показалось, что команда достигла потолка.

В ФНЛ есть судейский фактор, просто он стал меньше. За этой лигой не так пристально следят. За сезон судьи на матчах с «Тамбовом» получили трижды «неуд», но это не умоляет работу Аленичева в «Енисее». «Енисей» осенью играл осенью лучше всех, но что-то потом случилось», – сказал Талалев.

С Талалаевым «Тамбов» в прошедшем сезоне добился максимального результата в своей истории – четвертое место в ФНЛ. В стыковых матчах за право выступления в РФПЛ команда уступила «Амкару» по сумме двух встреч – 0:2 и 0:1.