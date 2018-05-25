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    Президент ФФУ: «Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину»

    Федерация футбола Украины ведет расследование относительно осуществления трансфера нападающего Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».

    «Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину. Возможно, как всегда, решили сэкономить, создав фиктивную организацию, куда пошли деньги.

    Мы боремся за то, чтобы таких схем в украинском футболе не было. Чтобы тренер, воспитавший футболиста, в будущем имел надежду на достойное вознаграждение за это», – рассказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко LB.ua.

    Ранее в украинском футболе началось масштабное расследование организации договорных матчей. Под подозрение попали не только футболисты, но и тренеры, арбитры и президенты нескольких клубов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 08:06
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Geels 26 мая 2018, 19:37

      Так правильно делают...Раньше в Приватбанке был счёт ( а в связи с крымскими делами и донбасскими т.е. ограблением захватчиками активов , банк поменял хозяина )...
      Удивляет обыватель на Рассеи, которая погрязла в допинге по уши , рассуждает о правде, пугает Запад "гипербаллоном инженера Гарина" , говоря друг другу , что хоть кто-то в мире должен противостоять здравому смыслу и с..ть против ветра...
      И нет никаких скреп, духовности и руцького мира, только Газпром и деньги...

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 мая 2018, 08:30

      Желание то у них правильное и понятное.Кто ж откажется от денег ?Вот только не с того конца они воду взбаламутили. Сначала на своей грядке надо сорняки выполоть, а только потом в чужую лезть.А они достали горн, раструбили на весь белый свет как с договорняками борются, обнаружили заразу и у немцев, а закончится тем, что хрен кого посадят и дела прикроют.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 25 мая 2018, 20:10

      Возможно и у нас так мутят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 16:26

      Сэкономили на свою шею. Трудно теперь будет найти деньги.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:50

      неудивительно, у них вон договорняки катают только так, а уж схемы хитрые давно в ходу)

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 мая 2018, 09:49

      Обидно, что Боруссия оказалась в этом замешана, хоть и косвенно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 мая 2018, 09:24

      эх, долба Й обы, придётся ещё не единожды скакать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 25 мая 2018, 08:43

      Все будет хорошо, но возможно не в этот раз...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 08:42

      Вот только не надо делать круглые и удивлённые глаза, прикрываясь заботой о тренере-воспитателе!..)) Не первый и не последний раз...

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