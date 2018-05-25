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  • Президент ФФУ: «Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину»

Президент ФФУ: «Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину»

25 мая 2018, 08:06
9

Федерация футбола Украины ведет расследование относительно осуществления трансфера нападающего Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».

«Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину. Возможно, как всегда, решили сэкономить, создав фиктивную организацию, куда пошли деньги.

Мы боремся за то, чтобы таких схем в украинском футболе не было. Чтобы тренер, воспитавший футболиста, в будущем имел надежду на достойное вознаграждение за это», – рассказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко LB.ua.

Ранее в украинском футболе началось масштабное расследование организации договорных матчей. Под подозрение попали не только футболисты, но и тренеры, арбитры и президенты нескольких клубов.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Германия. Бундеслига Динамо К Боруссия Д Ярмоленко Андрей
Комментарии (9)
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insider_retro
1527226921
Вот только не надо делать круглые и удивлённые глаза, прикрываясь заботой о тренере-воспитателе!..)) Не первый и не последний раз...
Ответить
JackBruce
1527226998
Все будет хорошо, но возможно не в этот раз...
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С-Пб on-line
1527229484
эх, долба Й обы, придётся ещё не единожды скакать
Ответить
zatonn
1527230978
Обидно, что Боруссия оказалась в этом замешана, хоть и косвенно.
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OfaZavr
1527238221
неудивительно, у них вон договорняки катают только так, а уж схемы хитрые давно в ходу)
Ответить
zigbert
1527254764
Сэкономили на свою шею. Трудно теперь будет найти деньги.
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deinego77@yandex.ru
1527268251
Возможно и у нас так мутят!
Ответить
Мары
1527312611
Желание то у них правильное и понятное.Кто ж откажется от денег ?Вот только не с того конца они воду взбаламутили. Сначала на своей грядке надо сорняки выполоть, а только потом в чужую лезть.А они достали горн, раструбили на весь белый свет как с договорняками борются, обнаружили заразу и у немцев, а закончится тем, что хрен кого посадят и дела прикроют.
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Geels
1527352636
Так правильно делают...Раньше в Приватбанке был счёт ( а в связи с крымскими делами и донбасскими т.е. ограблением захватчиками активов , банк поменял хозяина )... Удивляет обыватель на Рассеи, которая погрязла в допинге по уши , рассуждает о правде, пугает Запад "гипербаллоном инженера Гарина" , говоря друг другу , что хоть кто-то в мире должен противостоять здравому смыслу и с..ть против ветра... И нет никаких скреп, духовности и руцького мира, только Газпром и деньги...
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