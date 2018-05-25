Президент ФФУ: «Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину»

Федерация футбола Украины ведет расследование относительно осуществления трансфера нападающего Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».

«Деньги за трансфер Ярмоленко ушли сразу на Кипр, даже не попав в Украину. Возможно, как всегда, решили сэкономить, создав фиктивную организацию, куда пошли деньги.

Мы боремся за то, чтобы таких схем в украинском футболе не было. Чтобы тренер, воспитавший футболиста, в будущем имел надежду на достойное вознаграждение за это», – рассказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко LB.ua.

Ранее в украинском футболе началось масштабное расследование организации договорных матчей. Под подозрение попали не только футболисты, но и тренеры, арбитры и президенты нескольких клубов.