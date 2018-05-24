Сборная России сфотографировалась в футболках всех команд-участниц чемпионата мира-2018

Сборная России накануне чемпионата мира своеобразно поприветствовала участников предстоящего мундиаля.

Футболисты, тренерский штаб и персонал россиян сфотографировался в футболках всех 32 национальных команд, которые примут участие в мировом первенстве.

«Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионате мира. Думаю, скоро они убедятся, что Россия на сто процентов готова к их приезду. В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством», – сказал голкипер, капитан сборной России Игорь Акинфеев.

«Надеюсь, что всем понравится в России. Здесь лето, прекрасная погода, доброжелательные люди. Уверен, что вы останетесь довольны», – заявил защитник российской команды Сергей Игнашевич.