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    Сборная России сфотографировалась в футболках всех команд-участниц чемпионата мира-2018

    Сборная России накануне чемпионата мира своеобразно поприветствовала участников предстоящего мундиаля.

    Футболисты, тренерский штаб и персонал россиян сфотографировался в футболках всех 32 национальных команд, которые примут участие в мировом первенстве.

    «Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионате мира. Думаю, скоро они убедятся, что Россия на сто процентов готова к их приезду. В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством», – сказал голкипер, капитан сборной России Игорь Акинфеев.

    «Надеюсь, что всем понравится в России. Здесь лето, прекрасная погода, доброжелательные люди. Уверен, что вы останетесь довольны», – заявил защитник российской команды Сергей Игнашевич.

    Источник: ФИФА

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    24.05.2018 17:35
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 25 мая 2018, 16:09

      "Надеюсь, что всем понравится в России. Здесь лето, прекрасная погода"
      Именно по этому вы улетели в другую страну на сборы,я правильно понимаю?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 22:23

      Интересный ход.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 24 мая 2018, 18:46

      прикольно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 мая 2018, 18:44

      чабану надо было сб. Монголии надеть

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 24 мая 2018, 18:40

      Фернандес в майке Бразилии!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Mario84 24 мая 2018, 19:22

      Странно, что Раушу немецкую не отдали.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 24 мая 2018, 18:24

      Так и играть будем. Чтобы у соперника глаза разбегались. А мы тем временим им голы клепать будем. )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 мая 2018, 18:19

      Нормальный дружелюбный флэшмоб!))

      0
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