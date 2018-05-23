Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал о тренировочном процессе на сборе в Австрии.

– Пока тренировки втягивающие, набираем форму. Дальше будет больше силовой работы. Условия отличные, все очень качественно.

– Какие личные цели ставите на сборе?

– Попасть в окончательный список.

– Вы долгое время отсутствовали в сборной, но попали в расширенный список. Как отреагировали?

– Конечно, обрадовался. Ждал этого вызова. Теперь задача – попасть на ЧМ.

– Как оцените сезон лично для вас и команды в целом?

– Мой получился достаточно «скованным». Первую часть провел не совсем удачно, весна получилась более эмоциональной. Неплохо провел оставшиеся матчи, учитывая, что почти все сборы пропустил из-за травмы. Поэтому оценка – удовлетворительно. Что касается команды, то задача была попасть в тройку, но довольствовались тем, что попали в групповой этап Лиги Европы.

– Эмоциональный подъем связан со сменой тренера в «Краснодаре»?

– Результаты говорят сами за себя. Уступили только ЦСКА.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.