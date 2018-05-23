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    Газинский: «Моя задача – попасть в окончательную заявку сборной на ЧМ»

    Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал о тренировочном процессе на сборе в Австрии.

    – Пока тренировки втягивающие, набираем форму. Дальше будет больше силовой работы. Условия отличные, все очень качественно.

    – Какие личные цели ставите на сборе?

    – Попасть в окончательный список.

    – Вы долгое время отсутствовали в сборной, но попали в расширенный список. Как отреагировали?

    – Конечно, обрадовался. Ждал этого вызова. Теперь задача – попасть на ЧМ.

    – Как оцените сезон лично для вас и команды в целом?

    – Мой получился достаточно «скованным». Первую часть провел не совсем удачно, весна получилась более эмоциональной. Неплохо провел оставшиеся матчи, учитывая, что почти все сборы пропустил из-за травмы. Поэтому оценка – удовлетворительно. Что касается команды, то задача была попасть в тройку, но довольствовались тем, что попали в групповой этап Лиги Европы.

    – Эмоциональный подъем связан со сменой тренера в «Краснодаре»?

    – Результаты говорят сами за себя. Уступили только ЦСКА.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.05.2018 15:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 24 мая 2018, 00:13

      Давай Юра!

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