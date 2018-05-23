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    Арбитр Карасев: «Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает»

    Российский арбитр Сергей Карасев извинился за свои ошибки в прошедшем сезоне, назвав его самым сложным в своей карьере.

    «Последние годы наша бригада постоянно была задействована на сборах: перед чемпионатом Европы, перед чемпионатом мира.

    Для меня этот сезон можно назвать самым сложным, столько сборов никогда раньше не было. Во многом это связано с тестированием системы видеопомощи арбитрам.

    Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает, иногда не успеваешь перестроиться, не держите зла.

    Попадание на ЧМ-2018? Очень обрадовался этому факту, семья была рядом, мы все это обсудили. Мы даже подняли бокал вина за это событие.

    Если честно, то радоваться на тот момент сил особо не было, очень много их прошлось оставить на сборах, во время процесса отбора.

    Мы всегда внутри себя взвешивали свои шансы. Когда-то они повышались, когда-то наоборот, но в итоговый лист бригада попала. 4 июня все судьи собираются в Москве, там будет тренировочный лагерь», – сказал Карасев.

    Напомним, он обслуживал матч 30-го тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Динамо» (0:1). Карасев получит за свою работу в этом матче от инспектора оценку «неудовлетворительно».

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.05.2018 07:30
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 мая 2018, 15:09

      ...тот ещё карась,но извинения,наверное,к стати.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:24

      Хороший поступок ,достоин уважения.

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 23 мая 2018, 17:43

      Оказался настоящим мужиком,а то после Спартак Динамо я подумал наш спорт совсем сдох...

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 23 мая 2018, 17:10

      нашел силы извиниться.молодец.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 мая 2018, 15:41

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 мая 2018, 13:34

      Ладно! Хоть ни в чью "калитку" не судит, а ошибаются все люди без исключения.
      В последнем же матче "Спартак" - "Динамо" (0:1) Карасёв просто испугался ставить второй подряд пенальти в ворота "красно-белых". Хотя фол Реброва был очевиден. На общий итог встречи эта ошибка не повлияла, но критика судьи совершенно справедлива!
      Сергей! Смелее! Судите ПО ПРАВИЛАМ! Будет по правилам хоть семь одиннадцатиметровых подряд в одни и те же ворота, назначайте все семь!

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 мая 2018, 11:49

      клинит ? значит надо в клинику почаще ходить

      3
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      Рейтинг: +3120

      erma > Полная Канистра 23 мая 2018, 16:08

      Повинную голову меч не сечет.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > erma 23 мая 2018, 16:15

      да вижу что полководец

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma > Полная Канистра 25 мая 2018, 17:06

      Ну а ты, я вижу, ближе к клинике

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 мая 2018, 11:41

      "Хочу попросить прощения" - так попроси, а то, вдруг, перехочется...

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 мая 2018, 11:31

      Бог простит. ;-))) Иди с богом, суди ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:36

      правильно и честно поступил, ошибки у всех бывают и глупо их отрицать как делают другие судьи.

      7
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