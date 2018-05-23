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  • Арбитр Карасев: «Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает»

Арбитр Карасев: «Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает»

23 мая 2018, 07:30
31

Российский арбитр Сергей Карасев извинился за свои ошибки в прошедшем сезоне, назвав его самым сложным в своей карьере.

«Последние годы наша бригада постоянно была задействована на сборах: перед чемпионатом Европы, перед чемпионатом мира.

Для меня этот сезон можно назвать самым сложным, столько сборов никогда раньше не было. Во многом это связано с тестированием системы видеопомощи арбитрам.

Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает, иногда не успеваешь перестроиться, не держите зла.

Попадание на ЧМ-2018? Очень обрадовался этому факту, семья была рядом, мы все это обсудили. Мы даже подняли бокал вина за это событие.

Если честно, то радоваться на тот момент сил особо не было, очень много их прошлось оставить на сборах, во время процесса отбора.

Мы всегда внутри себя взвешивали свои шансы. Когда-то они повышались, когда-то наоборот, но в итоговый лист бригада попала. 4 июня все судьи собираются в Москве, там будет тренировочный лагерь», – сказал Карасев.

Напомним, он обслуживал матч 30-го тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Динамо» (0:1). Карасев получит за свою работу в этом матче от инспектора оценку «неудовлетворительно».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Карасев Сергей
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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victosha
1527050626
Кстати, о бокале вина. Чтобы не заклинивало, перед матчем опохмеляться надо. Впрочем, на ЧМ будет система видеоповторов, так что не всё так опасно будет.
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Cromathaar
1527055708
Ну что вы ерничаете? Лучший наш арбитр. А ошибаются все. То вы кричите, что видеоповторы убьют футбол, потому что его прелесть в человеческих ошибках, то судей за них клеймите.
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Бабушка Зильзиля
1527058226
Солидолом чаше башку смазывай, заклинивать не будет.
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vladimir-7
1527059376
Главное человек признал свои ошибки и попросил прощения и это хорошо.
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zagrizlik
1527059540
Единственный у кого хватило мужества признать, что он ошибается...а не нести херню из разряда ну позиция, ну обстоятельства, ну из космоса не тот сигнал получил.
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3a zenit
1527060404
поступил как мужик,а не пи2раз на которого с трибун кричат.
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OfaZavr
1527060983
правильно и честно поступил, ошибки у всех бывают и глупо их отрицать как делают другие судьи.
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maygli
1527064315
Бог простит. ;-))) Иди с богом, суди ЧМ.
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Полная Канистра
1527065351
клинит ? значит надо в клинику почаще ходить
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cska-62
1527071699
Ладно! Хоть ни в чью "калитку" не судит, а ошибаются все люди без исключения. В последнем же матче "Спартак" - "Динамо" (0:1) Карасёв просто испугался ставить второй подряд пенальти в ворота "красно-белых". Хотя фол Реброва был очевиден. На общий итог встречи эта ошибка не повлияла, но критика судьи совершенно справедлива! Сергей! Смелее! Судите ПО ПРАВИЛАМ! Будет по правилам хоть семь одиннадцатиметровых подряд в одни и те же ворота, назначайте все семь!
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