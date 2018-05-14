Карасев получил «неуд» за матч «Спартака» с «Динамо»

Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.

«Сергей Карасев получит от инспектора матча «Спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.

Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «Спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.

По результатам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.