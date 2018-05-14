Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карасев получил «неуд» за матч «Спартака» с «Динамо»

14 мая 2018, 09:51
53

Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.

«Сергей Карасев получит от инспектора матча «Спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.

Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «Спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.

По результатам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Карасев Сергей
Комментарии (53)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1526280924
И этого пид..ра ставят судить международные игры...
Ответить
The_Enot
1526281417
Как это так без ЛЧ, уже регламент поменяли что ли, или в курсе что Спартак стыки не пройдет.
Ответить
Zeff
1526283568
Хотел Спартаку помочь, наверняка от чистого сердца.
Ответить
alex1951
1526283840
Я за Динамо.Очень давно. И тут я вижу эту картинку по-своему. По моему Карась повел себя трусливо. Назначив первый пенальти,он не решился полностью угробить Спартак. Не настолько он слаб,чтобы в этом эпизоде не заметить грубого фола. ..И вывод. ...В России итак мало норм. судей, Карась должен гордиться ,что выбран на ЧМ Но там ,если накосячит ,будет побольнее и позорнее.
Ответить
VikNMar
1526286539
Раз " мясо " проиграло - надо наказать под любым предлогом .......
Ответить
Manilov
1526286826
Если б он хотел помочь Спартаку на самом деле, то дал бы пенальти в ворота Динамо, когда на него пол команды Спартака накинулось на 81-й минуте. Просто зассал ставить второй Спартаку, а тут типа сгладил собственный косяк. Ну и да, и до этого косяков было валом. Впрочем, так посмотришь импортные чемпионаты, и там судьи косячат в каждом матче.
Ответить
каа
1526287135
По результатам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кто автор статьи... Он вообще в теме?! .. Спартак лишь не попал в групповую стадию ЛЧ напрямую ...
Ответить
Сержтир
1526288674
На конечный результат это не повлияло.
Ответить
OfaZavr
1526292076
справедливости ради стоит сказать что пенальти был, но и еще кое-какие помарки присутствовали, так что наверное неуд заслужил.
Ответить
Виктор12
1526298660
Чемпионат выдался на СЛАВУ! Хотя судьи его ПОДПОРТИЛИ своими судейскими скандалами в пользу Спартака. Единственная надежда на видеоповторы, чтобы ПРЕКРАРИТЬ судейский произвол имени Федуна. Кубок России Палыч выиграл в прошлом сезоне, а в этом сезоне ЗОЛОТО чемпионата взял, а Суперкубок, сезона 2017/18 украл судья Безбородов у Локомотива. С судейством надо что-то ДЕЛАТЬ! Так судить НЕЛЬЗЯ!!! Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ Карасёва, Николаева. Лапочкина за ДВОЙКИ за судейство. Это уже не первая двойка у этих судей! За прошлый и этот сезон по пять ДВОЕК у каждого!!! Просто безобразное судейство Карасёва в матче Спартака с Динамо. Но, как бы Карасёв не старался помочь Спартаку, согласно цены федуновского вопроса, динамовцы выстояли и заслуженно победили. Скандальное судейство Карасёва надо разбирать в РФС и дать ему ЧЕСТНУЮ оценку! Так предвзято судить и откровенно скандалить - НЕЛЬЗЯ!!! На протяжении всего прошлого и этого сезона судьи плохо работали, но их ВЫГОРАЖИВАЛИ. Судьи чувствуют свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и поэтому, судят. согласно цены вопроса. С этим надо РАЗБИРАТЬСЯ! Так скандалить НЕЛЬЗЯ!!!
Ответить
Главные новости
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
2
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
33
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Все новости
Все новости
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+