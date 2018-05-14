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    Карасев получил «неуд» за матч «Спартака» с «Динамо»

    Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.

    «Сергей Карасев получит от инспектора матча «Спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.

    Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «Спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.

    По результатам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Источник: Р-Спорт

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    14.05.2018 09:51
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:14

      Пожалуй ошибка была, но она не повлияла на результат.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 20:21

      И это - правильное решение, товарищи! (Коба Джугашвили).

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 мая 2018, 19:18

      Селёдкин,Карасёв.Последние из могикан ?-Ошибаетесь! На подходе у нас: Акулов,Бельдюгин,Бычков,Вобловский,Вьюнов,Горбушин,Голавлёв,Густера,Гальцов,Ершов,Жерех,Зубаткин,Ивасицкий,Креветкин-Кальмаров,Кильковский,Кета,Карпов,Краснопёров,Крабов-Палочкин,Лемонелловский,Линьковский,Лещёв,Лакедра,Ледяной,Лягушкин,Мидийский,Меченосцев,Нататения-Неркин,Окунев,Осьминогов,Омаров-Омулевский,Престипома,Палтусов,Подлещиков,Пескарёв,Пиявкин,Плотвичкин-Пелядь,Ротанов,Ряпушман,Рачковский,Сиг,Сёмгин,Тараньковский,Трепангов,Тритонов,Улиткин,Уклейкин,Угринский,Форельман, Фуга,Хеков-Хариус,Чавыча,Щукин,Язев.Всех не сожрёте!

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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 14 мая 2018, 16:00

      Теперь окончательно ясно, почему наши судьи после Тофика Бахрамова не котируются в Европе...

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Старина Хэнк 14 мая 2018, 16:23

      Старина Хэнк,из твоего профиля неясно,какого ты возраста.
      Но реакция,как у бывалого...)))
      Вспоминая ту игру,надо помнить,что это был 1966 год.
      И никаких финтиклюшек,гаджетов и прочей хрени не было. Повторов тоже.
      Все это заменял - глаз рефери.
      Тогда Тофик повел себя очень категорично-гол был и точка!
      Странно,что Королева его в Сэры не произвела))))

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > alex1951 14 мая 2018, 21:30

      кстати, в том эпизоде Бахрамов подарил хозяевам золотые медали...

      0
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 14 мая 2018, 14:51

      Чемпионат выдался на СЛАВУ!
      Хотя судьи его ПОДПОРТИЛИ своими судейскими скандалами в пользу Спартака.
      Единственная надежда на видеоповторы, чтобы ПРЕКРАРИТЬ судейский произвол имени Федуна.
      Кубок России Палыч выиграл в прошлом сезоне, а в этом сезоне ЗОЛОТО чемпионата взял, а Суперкубок, сезона 2017/18 украл судья Безбородов у Локомотива.
      С судейством надо что-то ДЕЛАТЬ!
      Так судить НЕЛЬЗЯ!!!
      Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ Карасёва, Николаева. Лапочкина за ДВОЙКИ за судейство.
      Это уже не первая двойка у этих судей!
      За прошлый и этот сезон по пять ДВОЕК у каждого!!!
      Просто безобразное судейство Карасёва в матче Спартака с Динамо.
      Но, как бы Карасёв не старался помочь Спартаку, согласно цены федуновского вопроса, динамовцы выстояли и заслуженно победили.
      Скандальное судейство Карасёва надо разбирать в РФС и дать ему ЧЕСТНУЮ оценку!
      Так предвзято судить и откровенно скандалить - НЕЛЬЗЯ!!!
      На протяжении всего прошлого и этого сезона судьи плохо работали, но их ВЫГОРАЖИВАЛИ.
      Судьи чувствуют свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и поэтому, судят. согласно цены вопроса.
      С этим надо РАЗБИРАТЬСЯ!
      Так скандалить НЕЛЬЗЯ!!!

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      Рейтинг: +5882

      Павелий 14 мая 2018, 14:15

      Почему это Спартак остался без участия в ЛЧ? Да, без прямого участия в группе. Но все квалификационные раунды - это тоже ЛЧ!

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 > Павелий 14 мая 2018, 14:54

      Квалификационные раунды - это НЕ Лига чемпионов, а отборочные игры за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов!
      Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации.
      Эта незавидная участь досталась Спартаку.
      Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех.
      .
      Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!!
      Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ.
      Что "заслужили", то и получили.

      Александр Бубнов писал, что шансов на серебро у Спартака больше.
      А я, за пять дней до игры, написал, что у ЦСКА больше шансов на второе место, чем у Спартака.
      Писал, что если будет ЧЕСТНОЕ судейство, то Динамо ВЫИГРАЕТ у Спартака.
      Спартак в функциональной ЯМЕ пребывает.
      Последняя игра тура показала, что спартаковского духа у команды НЕТ.
      А на нет и серебряных медалей НЕТ!

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Виктор12 14 мая 2018, 16:30

      Да, пройти Спартаку будет непросто. Но это именно Лига Чемпионов. Стоит матчасть подучить: http://www _ uefa _ com / uefachampionsleague/news/newsid=2499801.html

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > Виктор12 14 мая 2018, 18:01

      Какой вы умный, даже Бубнового цитируете ,и про ЛЧ всё знаете.А за Спартак не переживайте, второе, третье место это не важно наша цель только первое.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > спартач-тверь 14 мая 2018, 18:09

      Не видать ещё 20 лет вам чемпионства))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > СашкаГуров 14 мая 2018, 20:47

      Саша,не гони..Какие 20? 15!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 13:01

      справедливости ради стоит сказать что пенальти был, но и еще кое-какие помарки присутствовали, так что наверное неуд заслужил.

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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 14 мая 2018, 12:54

      Дал бы пендель, удалил Реброва, может забегали бы

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 > Дядя Серёжа 14 мая 2018, 14:57

      По всем показателям Спартак ПРОВАЛИЛ этот сезон, а судьи, как не старались не помогли Спартаку исправить ситуацию.
      И судьи не всесильны.
      Судьи РАЗРАТИЛИ игроков Спартака и они перестали ИГРАТЬ за честь клуба.

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 мая 2018, 12:44

      Лысый к ЧМ готовится)))

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      Рейтинг: +393

      victosha > himik2-62 14 мая 2018, 18:06

      Типа, курсы повышения его квалификации.

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 14 мая 2018, 12:44

      его уже давно надо дисквалифицировать на сезончик,чтоб зрение съездил подлечил. косячит везде где только можно

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