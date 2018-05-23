Марадона получил майку «Динамо-Брест» с десятым номером

Состоялась первая пресс-конференция с участием нового председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадоны, которая прошла в Emirates Palace Hotel в Абу-Даби. В ней приняли участие и другие представители клуба.

«Я думаю, что мы имеем большой день не только в клубной истории «Динамо» но и во всей стране. Спасибо, что Диего принял этот нелегкий вызов. Мы понимаем, что Диего представляет футбол не только в своей стране, но и во всем мире. Диего приходит в клуб, и он свой опыт вложит не только в команду, но и в будущее – в наших детей. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться долгие годы», – рассказал генеральный менеджер брестского «Динамо» Валдас Иванаускас.

После этих слов Иванаускас вручил аргентинцу игровую майку «Динамо» с десятым номером, на которой Марадона оставил свой автограф.

Контракт аргентинца с клубом рассчитан на три года. 58-летний Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию клуба. В свою должность он официально вступит после завершения чемпионата мира-2018.