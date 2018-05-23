Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марадона получил майку «Динамо-Брест» с десятым номером

    Состоялась первая пресс-конференция с участием нового председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадоны, которая прошла в Emirates Palace Hotel в Абу-Даби. В ней приняли участие и другие представители клуба.

    «Я думаю, что мы имеем большой день не только в клубной истории «Динамо» но и во всей стране. Спасибо, что Диего принял этот нелегкий вызов. Мы понимаем, что Диего представляет футбол не только в своей стране, но и во всем мире. Диего приходит в клуб, и он свой опыт вложит не только в команду, но и в будущее – в наших детей. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться долгие годы», – рассказал генеральный менеджер брестского «Динамо» Валдас Иванаускас.

    После этих слов Иванаускас вручил аргентинцу игровую майку «Динамо» с десятым номером, на которой Марадона оставил свой автограф.

    Контракт аргентинца с клубом рассчитан на три года. 58-летний Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию клуба. В свою должность он официально вступит после завершения чемпионата мира-2018.

    Источник: ФК «Динамо-Брест»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2018 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:15

      Теперь форма есть,может тряхнет стариной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 мая 2018, 10:42

      Сколько бабла ради пиара в пустую.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:32

      ну посмотрим чем обернется этот пиар-ход для клуба)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 мая 2018, 09:44

      Вы его ещё блеать президентом страны сделайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 мая 2018, 08:51

      теперь будет голы забивать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11