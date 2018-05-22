Черданцев: «Сарри в «Зените» точно не будет. «Наполи» уговорил его остаться»

Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри не возглавит «Зенит».

«100% инсайд из «Зенита»: Сарри не будет. «Наполи» оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться», – написал Черданцев на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили итальянскому специалисту зарплату 7 миллионов евро в год. Также появилась информация, что если сине-бело-голубые не договорятся с Сарри, то главным тренером команды будет назначен Сергей Семак.