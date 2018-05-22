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    Черданцев: «Сарри в «Зените» точно не будет. «Наполи» уговорил его остаться»

    Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри не возглавит «Зенит».

    «100% инсайд из «Зенита»: Сарри не будет. «Наполи» оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться», – написал Черданцев на своей странице в твиттере.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили итальянскому специалисту зарплату 7 миллионов евро в год. Также появилась информация, что если сине-бело-голубые не договорятся с Сарри, то главным тренером команды будет назначен Сергей Семак.

    Источник: Twitter

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    22.05.2018 13:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 23 мая 2018, 22:07

      промахнулся ты Гоша со своим прогнозом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      Kollljan 22 мая 2018, 18:04

      А нам этот Сари нахрен не нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 мая 2018, 15:50

      Наполи уговорил остаться , а вечером жена уговорит уйти...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 мая 2018, 15:07

      Если С.Семак решит перейти главным тренером в Зенит, то будет
      просто недальновидным, бросить начатое дело с Уфой и перейти
      тренером в Зенит, получается из-за денег, а в случае провала там,
      кому он будет нужен, да никому, только если кто-то, при безвыходной
      ситуации, его пригласит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vladimir-7 22 мая 2018, 16:22

      что ему в УФЕ светит такое же 7-или 6 местоб а выход в ЛЕ это не его заслуга а случай сначала обосрался Спартак, а потом не стало Тосно,так что не стоит раньше времени восхвалять Семака он еще ничего не добился и вряд ли в УФЕ что то выиграет

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 22 мая 2018, 17:46

      А, что в Зените есть какая-то гарантиячего-то добиться?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 мая 2018, 14:12

      И придет спаситель.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 14:01

      Вся эта ситуация вокруг Сарри очень поучительна, особенно для таких как Геркус.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 22 мая 2018, 14:00

      И откуда этот Черданцев все знает??
      Хотелось бы узнать))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > ALeX-161-rus 22 мая 2018, 16:19

      Он знает итальянский

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 22 мая 2018, 13:52

      Еще один инсайдЕр нарисовался.

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