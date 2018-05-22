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  • Черданцев: «Сарри в «Зените» точно не будет. «Наполи» уговорил его остаться»

Черданцев: «Сарри в «Зените» точно не будет. «Наполи» уговорил его остаться»

22 мая 2018, 13:47
11

Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри не возглавит «Зенит».

«100% инсайд из «Зенита»: Сарри не будет. «Наполи» оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться», – написал Черданцев на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили итальянскому специалисту зарплату 7 миллионов евро в год. Также появилась информация, что если сине-бело-голубые не договорятся с Сарри, то главным тренером команды будет назначен Сергей Семак.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Зенит Сарри Маурицио
Комментарии (11)
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vladik12
1526986323
Еще один инсайдЕр нарисовался.
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ALeX-161-rus
1526986844
И откуда этот Черданцев все знает?? Хотелось бы узнать))
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DOCTOR PENALTY
1526986866
Вся эта ситуация вокруг Сарри очень поучительна, особенно для таких как Геркус.
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Svoysvoemubrat
1526987560
И придет спаситель.
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vladimir-7
1526990855
Если С.Семак решит перейти главным тренером в Зенит, то будет просто недальновидным, бросить начатое дело с Уфой и перейти тренером в Зенит, получается из-за денег, а в случае провала там, кому он будет нужен, да никому, только если кто-то, при безвыходной ситуации, его пригласит.
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Zubo
1526993430
Наполи уговорил остаться , а вечером жена уговорит уйти...
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Kollljan
1527001473
А нам этот Сари нахрен не нужен!
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Усы Газаева
1527102463
промахнулся ты Гоша со своим прогнозом
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