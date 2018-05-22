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Рейнгольд – Черчесову: «Помирись с Денисовым!»

22 мая 2018, 00:02
15

Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за выбор состава национальной команды на чемпионат мира-2018.

«Везде бардак. Бардак и в сборной. О чем вообще можно говорить, если кто-то хочет сломать шею игроку? Имеет ли Черчесов после этого право быть тренером сборной? Конечно, нет. До чемпионата мира остался месяц, а он не берет в команд играющих ребят. Они еще могут очень помочь сборной. И Денисов, и Комбаров, и Шатов, и Глушаков. Их нет в сборной.

Почему мы в этом плане не можем справиться с амбициями одного человека, который делает сборную под себя? Если ты тренер сборной, будь любезен – оставь свои амбиции на время после чемпионата мира. Помирись с Денисовым! Пригласи Глушакова и Комбарова. Вот что хочу сказать Черчесову», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав Рейнгольд Валерий
Комментарии (15)
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mikitka
1526938692
Соберите команду просто из детей 19-тилетних, которые может и не дотянут по скилам, но хоть будут пытаться что-то кому-то доказать... Денисову, Акинфееву, Глушакову и прочим глубоко фиолетово, насколько отвратительно они выступят
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арейская
1526943415
Пора понять, что все эти слова и взывания к разуму бесполезны, как об стенку горох, Чечесов будет тешить своё самолюбие, так что будем надеяться на чудо и русское авось
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Caniggia
1526953285
Если по Глушакову и Шатову вопрос поднять можно, то Комбаров - это изначально и в принципе не уровень сборной. По Денисову тоже однозначно - дебоширов и смутьянов в команде быть не должно.
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yorgenbarenz
1526970863
Черчесов всё понимает.Ему не надо мешать.Его кандидатуру навязал бедоносец мутко.Тот тоже всё понимает,как всё понимали те,кто послал "петь" Самойлову.Резвятся ребята,ни за что не отвечая, позорят страну по всем фронтам.
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Кнут Юхансон
1526972137
Комбаров это уровень ФНЛ
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15112007
1526973721
Да что вы все! Пусть отдохнет Денисов! Он будет блистать на ближайшем чемпионате Европы уже при новом тренере сборной!
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nemolod
1526975441
Пусть лучше спросит у тех,кто его назначал!
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OfaZavr
1526975811
полностью согласен, но что толку говорить если все равно тот сделает как считает нужным и никого слушать не собирается даже если аргументы 100%.
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Правдоруб100
1527018473
Кто бы сломал шею саламычу? Тогда другой тренер принял бы сборную, а этот пиндос сгнил где нибудь на погосте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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zigbert
1527062502
Теперь достучаться до Черчесова, пожалуй будет поздно.
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