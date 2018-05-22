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    Рейнгольд – Черчесову: «Помирись с Денисовым!»

    Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за выбор состава национальной команды на чемпионат мира-2018.

    «Везде бардак. Бардак и в сборной. О чем вообще можно говорить, если кто-то хочет сломать шею игроку? Имеет ли Черчесов после этого право быть тренером сборной? Конечно, нет. До чемпионата мира остался месяц, а он не берет в команд играющих ребят. Они еще могут очень помочь сборной. И Денисов, и Комбаров, и Шатов, и Глушаков. Их нет в сборной.

    Почему мы в этом плане не можем справиться с амбициями одного человека, который делает сборную под себя? Если ты тренер сборной, будь любезен – оставь свои амбиции на время после чемпионата мира. Помирись с Денисовым! Пригласи Глушакова и Комбарова. Вот что хочу сказать Черчесову», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.05.2018 00:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 11:01

      Теперь достучаться до Черчесова, пожалуй будет поздно.

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 22 мая 2018, 22:47

      Кто бы сломал шею саламычу? Тогда другой тренер принял бы сборную, а этот пиндос сгнил где нибудь на погосте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 10:56

      полностью согласен, но что толку говорить если все равно тот сделает как считает нужным и никого слушать не собирается даже если аргументы 100%.

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 мая 2018, 10:50

      Пусть лучше спросит у тех,кто его назначал!

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 22 мая 2018, 10:22

      Да что вы все! Пусть отдохнет Денисов! Он будет блистать на ближайшем чемпионате Европы уже при новом тренере сборной!

      0
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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 22 мая 2018, 09:55

      Комбаров это уровень ФНЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 мая 2018, 09:34

      Черчесов всё понимает.Ему не надо мешать.Его кандидатуру навязал бедоносец мутко.Тот тоже всё понимает,как всё понимали те,кто послал "петь" Самойлову.Резвятся ребята,ни за что не отвечая, позорят страну по всем фронтам.

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 > yorgenbarenz 22 мая 2018, 10:23

      Не удивлюсь, если наши сольют половину игр, и на первом месте из группы в плей-офф выйдут саудиты

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 08:16

      ему теперь еще больше за падло

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 22 мая 2018, 07:43

      Отвечает он за результат пусть берёт кого хочет

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Жёлто-синий 22 мая 2018, 22:49

      А чем он отвечает? Кавказский засранец всё просрёт, но ему НИЧЕГО не будет!!!

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 22 мая 2018, 04:41

      Если по Глушакову и Шатову вопрос поднять можно, то Комбаров - это изначально и в принципе не уровень сборной. По Денисову тоже однозначно - дебоширов и смутьянов в команде быть не должно.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Caniggia 22 мая 2018, 22:52

      Честного, прямого, принципиального человека называть дебоширом и смутьяном??? Ну-ну... Вот так у нас в стране героев опускают, а всякого рода мрази на высоте!!! Вы хоть понимаете, что ВСЁ извратили в ситуациях Денисова? Нет? Тогда поговорите с футболистами (если у вас есть знакомые звёзды)..... Я уже знаю правду, так узнайте её и вы!!!!

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