Рейнгольд – Черчесову: «Помирись с Денисовым!»

Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за выбор состава национальной команды на чемпионат мира-2018.

«Везде бардак. Бардак и в сборной. О чем вообще можно говорить, если кто-то хочет сломать шею игроку? Имеет ли Черчесов после этого право быть тренером сборной? Конечно, нет. До чемпионата мира остался месяц, а он не берет в команд играющих ребят. Они еще могут очень помочь сборной. И Денисов, и Комбаров, и Шатов, и Глушаков. Их нет в сборной.

Почему мы в этом плане не можем справиться с амбициями одного человека, который делает сборную под себя? Если ты тренер сборной, будь любезен – оставь свои амбиции на время после чемпионата мира. Помирись с Денисовым! Пригласи Глушакова и Комбарова. Вот что хочу сказать Черчесову», – сказал Рейнгольд.