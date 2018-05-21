Туре может прийти в «Вест Хэм» вслед за Пеллегрини

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может воссоединиться с бывшим главным тренером «горожан» Мануэлем Пеллегрини в «Вест Хэме».

Как ранее сообщили СМИ, специалист уже дал согласие на то, чтобы возглавить «молотобойцев».

Ивуариец в июне станет свободным агентом по истечении срока контракта с «Сити». По информации источника, 35-летний футболист потребовал у «Вест Хэма» слишком большую зарплату. Однако в лондонском клубе полагают, что приход чилийского тренера поспособствует подписанию Туре.

Пеллегрини и Туре вместе работали в «Манчестер Сити» с 2013 по 2016 год.