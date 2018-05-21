Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Туре может прийти в «Вест Хэм» вслед за Пеллегрини

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может воссоединиться с бывшим главным тренером «горожан» Мануэлем Пеллегрини в «Вест Хэме».

    Как ранее сообщили СМИ, специалист уже дал согласие на то, чтобы возглавить «молотобойцев».

    Ивуариец в июне станет свободным агентом по истечении срока контракта с «Сити». По информации источника, 35-летний футболист потребовал у «Вест Хэма» слишком большую зарплату. Однако в лондонском клубе полагают, что приход чилийского тренера поспособствует подписанию Туре.

    Пеллегрини и Туре вместе работали в «Манчестер Сити» с 2013 по 2016 год.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2018 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11