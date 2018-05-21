Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Испании назвала состав на ЧМ-2018. Мората и Фабрегас не приедут в Россию

Сборная Испании назвала состав на ЧМ-2018. Мората и Фабрегас не приедут в Россию

21 мая 2018, 15:33
14

Королевская испанская футбольная федерация на своем сайте опубликовала окончательный состав сборной на чемпионат мира-2018.

Главный тренер «красной фурии» Хулен Лопетеги не взял на турнир нападающего троих представителей «Челси» – защитника Маркоса Алонсо, полузащитника Сеска Фабрегаса и нападающего Альваро Морату. Также за бортом мундиаля оказался Эктор Бельерин из «Арсенала».

Вратари: Кепа Аррисабалага, Давид Де Хеа, Пепе Рейна.

Защитники: Жорди Альба, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Хосе Игнасио Начо, Начо Монреаль, Альваро Одриосола, Жерар Пике, Серхио Рамос.

Полузащитники: Иско, Тиаго Алькантара, Серхио Бускетс, Давид Сильва, Андреас Иньеста, Сауль Ньигес, Коке, Марко Асенсио.

Нападающие: Яго Аспас, Диего Коста, Родриго Морено, Лукас Васкес.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Испания Фабрегас Сеск Алонсо Маркос Мората Альваро Бельерин Эктор
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1526906545
Альваро Мората обедни не ипортил бы,точно, да и Сеск тоже,но тренеру видней!
Ответить
УхоГорлоНос
1526908805
Футболисты,который почти любую сборную могли усилить. Такие дела, что в сборной Испании могут выбирать
Ответить
Victor.Vings
1526909914
Ну это зря, хотя-бы на замену и Фабрегас и Мората не помешали бы. Хотя с таким составом у Испанцев и так все должно получиться.
Ответить
Hangeldi
1526914779
Вместо родриго и монреаля алонсо и морату нужно было взять хотя тренеру видней...
Ответить
ГераХэвиЛОКО
1526916920
Хм... с нападающими проблема
Ответить
OfaZavr
1526918786
у сборной Испании выбор широк и могут себе позволить не брать тех кого другие сборные взяли не задумываясь.
Ответить
de bruyne
1526920628
Давид вилла вызвал бы... а так Коста хорош
Ответить
zigbert
1526928255
Даже без этих игроков сборная Испании как всегда сильна.
Ответить
Dizayner
1526965524
нападение слабоватое вроде
Ответить
Danish Dynamite
1526971803
Нападение не такое громкое, как в годы триумфа. Интересно будет посмотреть на её новый состав.
Ответить
Главные новости
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
3
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+