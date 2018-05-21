Сборная Испании назвала состав на ЧМ-2018. Мората и Фабрегас не приедут в Россию

Королевская испанская футбольная федерация на своем сайте опубликовала окончательный состав сборной на чемпионат мира-2018.
Главный тренер «красной фурии» Хулен Лопетеги не взял на турнир нападающего троих представителей «Челси» – защитника Маркоса Алонсо, полузащитника Сеска Фабрегаса и нападающего Альваро Морату. Также за бортом мундиаля оказался Эктор Бельерин из «Арсенала».
Вратари: Кепа Аррисабалага, Давид Де Хеа, Пепе Рейна.
Защитники: Жорди Альба, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Хосе Игнасио Начо, Начо Монреаль, Альваро Одриосола, Жерар Пике, Серхио Рамос.
Полузащитники: Иско, Тиаго Алькантара, Серхио Бускетс, Давид Сильва, Андреас Иньеста, Сауль Ньигес, Коке, Марко Асенсио.
Нападающие: Яго Аспас, Диего Коста, Родриго Морено, Лукас Васкес.