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    Сборная Испании назвала состав на ЧМ-2018. Мората и Фабрегас не приедут в Россию

    Королевская испанская футбольная федерация на своем сайте опубликовала окончательный состав сборной на чемпионат мира-2018.

    Главный тренер «красной фурии» Хулен Лопетеги не взял на турнир нападающего троих представителей «Челси» – защитника Маркоса Алонсо, полузащитника Сеска Фабрегаса и нападающего Альваро Морату. Также за бортом мундиаля оказался Эктор Бельерин из «Арсенала».

    Вратари: Кепа Аррисабалага, Давид Де Хеа, Пепе Рейна.

    Защитники: Жорди Альба, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Хосе Игнасио Начо, Начо Монреаль, Альваро Одриосола, Жерар Пике, Серхио Рамос.

    Полузащитники: Иско, Тиаго Алькантара, Серхио Бускетс, Давид Сильва, Андреас Иньеста, Сауль Ньигес, Коке, Марко Асенсио.

    Нападающие: Яго Аспас, Диего Коста, Родриго Морено, Лукас Васкес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 15:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 мая 2018, 09:50

      Нападение не такое громкое, как в годы триумфа. Интересно будет посмотреть на её новый состав.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 мая 2018, 08:05

      нападение слабоватое вроде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:44

      Даже без этих игроков сборная Испании как всегда сильна.

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 мая 2018, 19:37

      Давид вилла вызвал бы... а так Коста хорош

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 19:06

      у сборной Испании выбор широк и могут себе позволить не брать тех кого другие сборные взяли не задумываясь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 21 мая 2018, 18:35

      Хм... с нападающими проблема

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > ГераХэвиЛОКО 21 мая 2018, 19:36

      Испания без наподени уже евро забрал

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 21 мая 2018, 17:59

      Вместо родриго и монреаля алонсо и морату нужно было взять хотя тренеру видней...

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 мая 2018, 17:04

      вот проблема прям как у нас кого выбрать только у нас не из кого

      0
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      Рейтинг: +46

      Валентий 21 мая 2018, 16:40

      со всем согласен кроме нападающих. Мората вселяет больше уверенности чем представленные выше игроки

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 21 мая 2018, 16:38

      Ну это зря, хотя-бы на замену и Фабрегас и Мората не помешали бы. Хотя с таким составом у Испанцев и так все должно получиться.

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