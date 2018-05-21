Божович: «Нынешнее поколение российских игроков никуда не стремится. Оно довольно тем, что имеет здесь»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал свой взгляд проблему отсутствия желания у молодых футболистов уезжать из РФПЛ в зарубежные чемпионаты.

– Не находите, что в России есть футболисты, которые получают больше, чем заслуживают?

– На этот счет говорило много специалистов, работающих в России. Тут мне нечего добавить. Мне жалко, что сейчас молодые русские футболисты не хотят выступать за границей. Раньше, сами знаете, сколько игроков из Советского Союза выступало в Европе и какими они были. А нынешнее поколение никуда не стремится, поскольку довольно тем, что имеет здесь. Думаю, именно поэтому российская сборная в рейтинге ФИФА на 23 места отстает от крошечной Черногории.