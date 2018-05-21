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    Божович: «Нынешнее поколение российских игроков никуда не стремится. Оно довольно тем, что имеет здесь»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал свой взгляд проблему отсутствия желания у молодых футболистов уезжать из РФПЛ в зарубежные чемпионаты.

    – Не находите, что в России есть футболисты, которые получают больше, чем заслуживают?

    – На этот счет говорило много специалистов, работающих в России. Тут мне нечего добавить. Мне жалко, что сейчас молодые русские футболисты не хотят выступать за границей. Раньше, сами знаете, сколько игроков из Советского Союза выступало в Европе и какими они были. А нынешнее поколение никуда не стремится, поскольку довольно тем, что имеет здесь. Думаю, именно поэтому российская сборная в рейтинге ФИФА на 23 места отстает от крошечной Черногории.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 12:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 20:18

      Миодраг сделал правильное сравнение. Стремление поиграть за границей у наших футболистов раньше было и для своего развития они прилагали усилия на тренировках.Сейчас же их устраивает солидная зарплата и никакого стимула у них нет.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 18:35

      все верно, из-за неоправданно-жирных условий и происходит их регресс и нет стремление к чему-то большему.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 мая 2018, 16:55

      Божович запишитесь на приём к тов. Голодец может баба всё таки революцию в футболе сделает если наши мужики прихлебаи ленивые не могут или им не выгодно

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > Полная Канистра 21 мая 2018, 21:37

      Я уверен, что новый человек (неважно Голодец или Холодец) пришел на этот пост пилить футбольное бабло, а не принимать всяких там Божовичей и делать революции в футболе.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Вомбат 21 мая 2018, 21:41

      тут главное написал /МОЖЕТ/ баба а может и нет хотя точнее что всё на прежнем месте так и останется

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 мая 2018, 14:42

      Я тоже давно говорю о необходимости снижения зарплат футболистов, не столько стоит их труд, на заводах и на селе пашут огого сколько и получают копейки.... но из-за общей проблемы уходить из Арсенала??? или обида на что то???

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 мая 2018, 14:02

      Божович не смотрит российское телевидение, отсюда у него такие крамольные мысли.
      А, если бы смотрел, то знал бы, что во всем виноват дядя Сэм, у нас же лучшие игроки, лучшее оружие и лучший в мире президент. Только по науськиванию американского Госдепа мы еще не стали чемпионами мира во всех областях, в том числе в футболе)).

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2018, 13:55

      все правильно Миодраг но вы внушите это Путину или на худой конец Мутко а то их все устраивает как у нас растет молодое поколение игроков и не только в футболе да и хоккей такой же стал вот мне интересно было бы узнать сколько получает Головин или Смолов и за какие такие достижения и кому они нужны в Арсеналах или Манчестерах им предлагают Вест Хем или Саутгемптон но они туда не хотят им подавай Реал или Барсу так ты пойди в Болтон или Ньюкасл покажи себя и тот же МЮ или Челси тут же тебя купят но чтобы такое случилось надо пахать а это у нас с рождения не дано

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      Рейтинг: +11241

      alp 21 мая 2018, 13:50

      спасибо лимиту!!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > alp 21 мая 2018, 13:56

      Путину и Мутко лично за это надо ордена дать за достижения в спорте

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      Рейтинг: +93

      Borz1 21 мая 2018, 13:39

      КТО ИМ ТАКИЕ ДЕНЬГИ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ТАКУЮ ИГРУ

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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 21 мая 2018, 13:33

      Зачем нам Таити, нас и здесь не плохо кормят !

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 мая 2018, 13:33

      И это не вина футболистов

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Стаz 21 мая 2018, 13:57

      а чья? по вашему у нас никто не виноват ни власть ни народ просто у нас видать страна виновата что ли

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Garrincha58 21 мая 2018, 14:23

      Футболисты не виноваты, что им платят такие деньги, корни проблемы гораздо глубже. В целом это все звенья цепи, связанные с распадом СССР, 20 лет развитием футбола никто не занимался, как впрочем и многим остальным, образованием, культурой и т.д.

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