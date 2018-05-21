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  • Божович: «Нынешнее поколение российских игроков никуда не стремится. Оно довольно тем, что имеет здесь»

Божович: «Нынешнее поколение российских игроков никуда не стремится. Оно довольно тем, что имеет здесь»

21 мая 2018, 12:54
21

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал свой взгляд проблему отсутствия желания у молодых футболистов уезжать из РФПЛ в зарубежные чемпионаты.

– Не находите, что в России есть футболисты, которые получают больше, чем заслуживают?

– На этот счет говорило много специалистов, работающих в России. Тут мне нечего добавить. Мне жалко, что сейчас молодые русские футболисты не хотят выступать за границей. Раньше, сами знаете, сколько игроков из Советского Союза выступало в Европе и какими они были. А нынешнее поколение никуда не стремится, поскольку довольно тем, что имеет здесь. Думаю, именно поэтому российская сборная в рейтинге ФИФА на 23 места отстает от крошечной Черногории.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (21)
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ЦСКА 3011
1526896792
Тепличные условия с лимитом на легионеров...
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Чикомас
1526896875
Это еще Петржела заметил. Черти когда....
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FanatSerj
1526897246
не в глаз, а в бровь. Но пилильщикам бюджетов, агентам деревяшек, это выгодно, поэтому пока только обещания, что к 20-му году что то поменяют и не факт что в лучшею сторону.
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ВетеR
1526897344
Точно и правильно !!!! Где,образно "кривой"Кутепов, Ещенко и им подобные получат такие денжищи ((? Выходи на поле,косорезь,а кошелёк полнееет, ещё и в сборную позовут. Потому что есть российский паспорт )) Пока есть лимит не будет прогресса !!!!!
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insider_retro
1526898065
С одной стороны хорошо, что для молодёжи более привлекательна РФПЛ... Но понимание того, что это происходит только из-за жирных и не обоснованных выплат, повергает в уныние...(( Прав Миодраг - учиться, мучиться, расти и развиваться в конкурентной среде западных чемпов нынешние "мастера" не желают... Разбалованные...
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multiscan
1526898108
Не согласен с Божовичем! Чтобы тут что-то иметь, надо,хотя бы иногда, когда позволят дяденьки - легионеры, выходить на поле, попинать такую кругленькую штуковину, которая называется мячом. А уехать молодёжь, всё-таки, стремится! За бугром платят и за то, что просто на лавке штаны протираешь или рекламируешь какие-нибудь вредные вкусности, типа чипсов.
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Кнут Юхансон
1526898809
Зачем нам Таити, нас и здесь не плохо кормят !
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Супервайзер
1526900526
Божович не смотрит российское телевидение, отсюда у него такие крамольные мысли. А, если бы смотрел, то знал бы, что во всем виноват дядя Сэм, у нас же лучшие игроки, лучшее оружие и лучший в мире президент. Только по науськиванию американского Госдепа мы еще не стали чемпионами мира во всех областях, в том числе в футболе)).
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OfaZavr
1526916904
все верно, из-за неоправданно-жирных условий и происходит их регресс и нет стремление к чему-то большему.
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zigbert
1526923121
Миодраг сделал правильное сравнение. Стремление поиграть за границей у наших футболистов раньше было и для своего развития они прилагали усилия на тренировках.Сейчас же их устраивает солидная зарплата и никакого стимула у них нет.
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