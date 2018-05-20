Божович не отвечает на звонки руководства «Арсенала». Клуб может начать поиски нового тренера

«Арсенал» может задуматься о смене тренера. Туляки хотят продолжить сотрудничество с Миодрагом Божовичем, однако тренер пока не выходит на связь с клубом.

Около недели назад «оружейники» выслали специалисту вариант нового контракта, однако ответа до сих пор не получили. Связь с черногорцем отсутствует.

Если в ближайшее время Божович не даст о себе знать, «Арсенал» начнет рассматривать других кандидатов.

В прошедшем розыгрыше РФПЛ тульская команда под руководством черногорского тренера заняла седьмое место.