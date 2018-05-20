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  • Божович не отвечает на звонки руководства «Арсенала». Клуб может начать поиски нового тренера

Божович не отвечает на звонки руководства «Арсенала». Клуб может начать поиски нового тренера

20 мая 2018, 15:45
20

«Арсенал» может задуматься о смене тренера. Туляки хотят продолжить сотрудничество с Миодрагом Божовичем, однако тренер пока не выходит на связь с клубом.

Около недели назад «оружейники» выслали специалисту вариант нового контракта, однако ответа до сих пор не получили. Связь с черногорцем отсутствует.

Если в ближайшее время Божович не даст о себе знать, «Арсенал» начнет рассматривать других кандидатов.

В прошедшем розыгрыше РФПЛ тульская команда под руководством черногорского тренера заняла седьмое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (20)
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пряник929
1526821124
Надо было раньше заключать, как с Семиным - перед последним матчем...
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DOCTOR PENALTY
1526821284
Для Арсенала это будет самой большой потерей
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alexis02lion
1526821425
Божович ждёт варианта вернуться в Пермь? Хотя после этого сезона на него претендентов много, но точно не тот слух про Зенит. Выждет и останется.
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Боцман59rus
1526821469
очень умно, отправить человека в отпуск, а следом, на деревню деду, высылать условия контракта ...видимо в течении сезона, больше интересовала тема по выбору дверей при выходе из автобуса, чем обсуждение трудового договора с успешным тренером.)))
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insider_retro
1526821772
Возможно специалист-черногорец уехал в Черногорию уединится, туда, где нет связи и контрактов... И там в черногорских горах, или на побережье Скадарского озера, или на взморье Адриатики, он ищет себя в этом бренном мире... Отстаньте от него... Сам придёт!..))
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triton004
1526822691
Забухал
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shinnik
1526823774
В Лахте его видели..У газпромовской пипки.. На кукурузу таращился,прикидывал чегой-то..))
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Полная Канистра
1526827370
дайте человеку отдохнуть может он где то на пляже на горячем песочке нежится а вы тут со своим контрактом. Работа сделана можно и отключиться от всякого шума и суеты
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OfaZavr
1526830223
странная история какая-то получается, Божович вряд ли просто решил так поступить с Арсеналом, сейчас же время отпусков и из клуба не должны тревожить, это журналисты накаляют ситуацию скорее всего)
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zigbert
1526845082
Похоже на детективную историю.
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