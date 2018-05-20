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    Божович не отвечает на звонки руководства «Арсенала». Клуб может начать поиски нового тренера

    «Арсенал» может задуматься о смене тренера. Туляки хотят продолжить сотрудничество с Миодрагом Божовичем, однако тренер пока не выходит на связь с клубом.

    Около недели назад «оружейники» выслали специалисту вариант нового контракта, однако ответа до сих пор не получили. Связь с черногорцем отсутствует.

    Если в ближайшее время Божович не даст о себе знать, «Арсенал» начнет рассматривать других кандидатов.

    В прошедшем розыгрыше РФПЛ тульская команда под руководством черногорского тренера заняла седьмое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 15:45
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 21 мая 2018, 09:36

      вообще-то о контракте надо договариваться сразу по окончанию сезона, тогда и контракт оканчивается а Арсенал только сейчас проснулся, так-что если потеряют этого специалиста то виноват в этом будет только менеджмент Арсенала.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 мая 2018, 23:28

      Божович обиделся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 22:38

      Похоже на детективную историю.

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 мая 2018, 19:07

      Просто поступило более выгодное и в то же время рискованное предложение,отчего приходится задуматься и выбирать что лучше-получать стабильную ,хотя и не особо высокую (по футбольным меркам) зарплату в команде,ставшую в этом году середняком и продолжать и дальше держать эту планку или иметь высокую зарплату,но тратить на нее кучу нервов и нести ответственность за каждое поражение! Оттого пока и молчит!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:30

      странная история какая-то получается, Божович вряд ли просто решил так поступить с Арсеналом, сейчас же время отпусков и из клуба не должны тревожить, это журналисты накаляют ситуацию скорее всего)

      4
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 мая 2018, 18:24

      Все верно граф,молчание золото,молчит зенит ,Арсенал суетится при любом раскладе в плюсе )))))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 мая 2018, 17:42

      дайте человеку отдохнуть может он где то на пляже на горячем песочке нежится а вы тут со своим контрактом. Работа сделана можно и отключиться от всякого шума и суеты

      3
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 20 мая 2018, 17:23

      Может телефон неправильный набираете)

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 мая 2018, 16:43

      Этот точно может ,уже наверно с кем нибудь новый контракт заключает,из топ клуба

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 мая 2018, 16:42

      В Лахте его видели..У газпромовской пипки..
      На кукурузу таращился,прикидывал чегой-то..))

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