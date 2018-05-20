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    Алексей Миранчук: «Какое отчество у Игнашевича? Хороший вопрос. Думаю, можно просто Сергей»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук затруднился назвать отчество защитника Сергея Игнашевича. Футболист «Локомотива» отметил, что пока ему не довелось пообщаться с 38-летним ветераном на сборе национальной команды в Новогорске.

    – Три дня сборов позади. Как они прошли?

    – Все супер. Обстановка позитивна. Втягиваемся, вливаемся. На сборах в Австрии, думаю, предстоит немного другая работа.

    – Вам в Австрии уже доводилось работать?

    – Да, и с клубом, и со сборной. Так что у меня есть представление. Там горы, воздух.

    – Сергей Игнашевич только что сказал, что более молодые игроки к нему иногда обращаются на «вы». Лично вы как к нему обращались?

    – Таких ситуаций еще не возникало, чтобы обратиться к нему. Мы здороваемся, но пообщаться еще не удавалось.

    – А если придется к нему обратиться?

    – Ситуация подскажет.

    – Знаете, какое у него отчество?

    – Хороший вопрос. Думаю, можно просто Сергей.

    – Понятно, что наличие такого опытного игрока в сборной – это плюс. А с точки зрения коммуникации как встраивается общение? Нет ли стеснения или при выходе на поле все испаряется?

    – Футбол не имеет определенного возраста, поэтому тут никто никого не стесняется, если у кого-то есть какие-то вопросы. Сергей – человек опытный, многое прошел. В команде хороша атмосфера и всегда можно к любому человеку подойти, поинтересоваться, поэтому никаких стеснений нет, все в рабочем режиме.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 14:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 20 мая 2018, 16:27

      можно дядя Серёжа)))

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 20 мая 2018, 15:32

      Это как так, быть в одной команде и не общаться? Хоть в лицо-то друг друга знаете, или только по форме определите, где свой, где чужой?

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