Алексей Миранчук: «Какое отчество у Игнашевича? Хороший вопрос. Думаю, можно просто Сергей»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук затруднился назвать отчество защитника Сергея Игнашевича. Футболист «Локомотива» отметил, что пока ему не довелось пообщаться с 38-летним ветераном на сборе национальной команды в Новогорске.

– Три дня сборов позади. Как они прошли?

– Все супер. Обстановка позитивна. Втягиваемся, вливаемся. На сборах в Австрии, думаю, предстоит немного другая работа.

– Вам в Австрии уже доводилось работать?

– Да, и с клубом, и со сборной. Так что у меня есть представление. Там горы, воздух.

– Сергей Игнашевич только что сказал, что более молодые игроки к нему иногда обращаются на «вы». Лично вы как к нему обращались?

– Таких ситуаций еще не возникало, чтобы обратиться к нему. Мы здороваемся, но пообщаться еще не удавалось.

– А если придется к нему обратиться?

– Ситуация подскажет.

– Знаете, какое у него отчество?

– Хороший вопрос. Думаю, можно просто Сергей.

– Понятно, что наличие такого опытного игрока в сборной – это плюс. А с точки зрения коммуникации как встраивается общение? Нет ли стеснения или при выходе на поле все испаряется?

– Футбол не имеет определенного возраста, поэтому тут никто никого не стесняется, если у кого-то есть какие-то вопросы. Сергей – человек опытный, многое прошел. В команде хороша атмосфера и всегда можно к любому человеку подойти, поинтересоваться, поэтому никаких стеснений нет, все в рабочем режиме.