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    Фернандеш: «Смородская – не часть чемпионской команды. Она просто хочет быть причастна к успеху»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш оценил вклад в чемпионство бывшего президента клуба Ольги Смородской, которая утверждает, что причастна к этому успеху на 70 процентов.

    «Она понятия не имеет, о чем говорит. Просто хочет быть причастна к успеху, но на самом деле это не так. Она могла и 90 процентов игроков подписать. Но приобретать игроков мало, нужно еще и правильно руководить клубом.

    Мне кажется, немного некрасиво так заявлять. Она – не часть этой команды. Над чемпионской командой работали другие люди на протяжении последних полутора лет. Мы взяли Кубок, победили в чемпионате.

    Если все сложится хорошо, завоюем еще трофеи», – считает Фернандеш.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 11:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 мая 2018, 17:33

      Ну о чем здесь можно спорить, сколько титулов получили железнодорожники при её правлении, правильно, нолики и нолики с каждым сезоном, пока не появился он, Палыч, которого она игнорировала, даже , как мне помнится, была какая-то некрасивая выходка с её стороны в его адрес...

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 мая 2018, 15:10

      Спасибо,Ману!
      Она причастна к 7-му месту

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 мая 2018, 14:08

      Что за бурду пишут, если бы не Семин, Локо еще бы много лет ждать титула...
      Состав далеко не показатель у нас в чемпионате. Зенит явный показатель этого.
      Но если быть объективным, вклад Смордовской явно выше, чем нынешнего руководителя...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 мая 2018, 12:50

      Мрази просто завидно! Она не причастна!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:45

      просто ей обидно и завидно вот и все)

      6
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 18 мая 2018, 11:31

      У Смородской желчь через край течет. Мол как же так, ушла и сразу поперло.

      3
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > krg-kz 18 мая 2018, 17:35

      Это точно, мы ещё много этой желчи выкушаем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 мая 2018, 11:26

      Просто слабо нормально поздравить с чемпионством. Надо показать свою зависть.

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      Рейтинг: +17971

      арейская > bset 18 мая 2018, 17:41

      Ну не тот это человек, чтобы признать свои ошибки, я тоже женщина, и, казалось бы, должна как-то поддерживать её, но правда, не хочется, ну не её это, футбол в общем-то всегда был мужским видом спорта, и пусть в нём разбираются, варятся, всё-же мужчины, а мы будем болеть за них...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > арейская 18 мая 2018, 19:34

      Да женщина, мужчина. Без разницы. Она слабый руководитель. И этим все сказано.

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