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  • Фернандеш: «Смородская – не часть чемпионской команды. Она просто хочет быть причастна к успеху»

Фернандеш: «Смородская – не часть чемпионской команды. Она просто хочет быть причастна к успеху»

18 мая 2018, 11:17
11

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш оценил вклад в чемпионство бывшего президента клуба Ольги Смородской, которая утверждает, что причастна к этому успеху на 70 процентов.

«Она понятия не имеет, о чем говорит. Просто хочет быть причастна к успеху, но на самом деле это не так. Она могла и 90 процентов игроков подписать. Но приобретать игроков мало, нужно еще и правильно руководить клубом.

Мне кажется, немного некрасиво так заявлять. Она – не часть этой команды. Над чемпионской командой работали другие люди на протяжении последних полутора лет. Мы взяли Кубок, победили в чемпионате.

Если все сложится хорошо, завоюем еще трофеи», – считает Фернандеш.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1526631960
Просто слабо нормально поздравить с чемпионством. Надо показать свою зависть.
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krg-kz
1526632267
У Смородской желчь через край течет. Мол как же так, ушла и сразу поперло.
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OfaZavr
1526633121
просто ей обидно и завидно вот и все)
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VVM1964
1526634295
Было бы странно если бы она провозгласила себя причастной к неудачам Локомотива , ну а " погреться в лучах славы " желающих хоть отбавляй .
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Федя Кабак
1526637015
Мрази просто завидно! Она не причастна!
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Кинстифа
1526641725
Что за бурду пишут, если бы не Семин, Локо еще бы много лет ждать титула... Состав далеко не показатель у нас в чемпионате. Зенит явный показатель этого. Но если быть объективным, вклад Смордовской явно выше, чем нынешнего руководителя...
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Антон bx14e
1526645415
Спасибо,Ману! Она причастна к 7-му месту
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арейская
1526654034
Ну о чем здесь можно спорить, сколько титулов получили железнодорожники при её правлении, правильно, нолики и нолики с каждым сезоном, пока не появился он, Палыч, которого она игнорировала, даже , как мне помнится, была какая-то некрасивая выходка с её стороны в его адрес...
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