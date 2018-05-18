Фернандеш: «Смородская – не часть чемпионской команды. Она просто хочет быть причастна к успеху»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш оценил вклад в чемпионство бывшего президента клуба Ольги Смородской, которая утверждает, что причастна к этому успеху на 70 процентов.

«Она понятия не имеет, о чем говорит. Просто хочет быть причастна к успеху, но на самом деле это не так. Она могла и 90 процентов игроков подписать. Но приобретать игроков мало, нужно еще и правильно руководить клубом.

Мне кажется, немного некрасиво так заявлять. Она – не часть этой команды. Над чемпионской командой работали другие люди на протяжении последних полутора лет. Мы взяли Кубок, победили в чемпионате.

Если все сложится хорошо, завоюем еще трофеи», – считает Фернандеш.