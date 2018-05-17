Евсеев: «В игре с «Тамбовом» мы показали пермскую волю»

Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев подвел итог первому переходному матчу за место в РФПЛ против «Тамбова» (2:0). Специалист отметил волю красно-черных.

«Сегодня у нас была важная игра. Мы понимали, что соперник будет физически лучше готов к игре, у них был лишний день на подготовку и ротация у них была большая, чего мы не могли себе позволить. Я благодарен ребятам, они сыграли через не могу. Продемонстрировали нашу пермскую волю, можно сказать.

Были моменты наконец-то забили дома, и даже не один гол, а два и долбились положительного результата. Но в ответной игре нам будет нелегко. Наконец Сергей Баланович забил за столько времени, что он в команде. Достойный соперник, достойная игра, что сказать. Я очень рад – люди пришли на «Амкар», и мы их порадовали», – сказал тренер.

Ответный матч состоится 20 мая в Тамбове.