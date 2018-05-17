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    Евсеев: «В игре с «Тамбовом» мы показали пермскую волю»

    Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев подвел итог первому переходному матчу за место в РФПЛ против «Тамбова» (2:0). Специалист отметил волю красно-черных.

    «Сегодня у нас была важная игра. Мы понимали, что соперник будет физически лучше готов к игре, у них был лишний день на подготовку и ротация у них была большая, чего мы не могли себе позволить. Я благодарен ребятам, они сыграли через не могу. Продемонстрировали нашу пермскую волю, можно сказать.

    Были моменты наконец-то забили дома, и даже не один гол, а два и долбились положительного результата. Но в ответной игре нам будет нелегко. Наконец Сергей Баланович забил за столько времени, что он в команде. Достойный соперник, достойная игра, что сказать. Я очень рад – люди пришли на «Амкар», и мы их порадовали», – сказал тренер.

    Ответный матч состоится 20 мая в Тамбове.

    Источник: ФК «Амкар»

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    17.05.2018 21:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 18 мая 2018, 08:26

      Это очень хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 18 мая 2018, 07:19

      Ну вы уж давайте и в Тамбове этот характер проявите

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 мая 2018, 21:35

      Какая там воля? Договорняк очередной скатали

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 > Lester84 18 мая 2018, 04:16

      Вы уже помешались на договорняках )) У нас РФПЛ видать начинается в не сезона Собираются всей толпой , где нибудь на курорте и расписывают все игры. :
      " Ой , что то у нас давно Локо не стрельял
      -Давай как его в этот год чемпионом сделаем.
      - Ну да, и еще красиво так, пусть последнюю игру и Зенита выиграет. - Ну -а вторым будем Спартак.
      - Да не надо Армейцам уступить в последнем туре пропустим.
      - Зенит нам в карты проиграл, кубков его лишать не будем, пусть 5м будет , а Краснодар в 4ку и нормально )))
      - Блин и с кубком мы переборщили сделали сенсацию Тосно отдали, а тут еще и сертификация нужна, ну ладно там доболтаемся 6я команда поиграет, поближе к концу собирем их посмотрим кого взять.
      - Да шо там смотреть, кто стол оплатить тому и в кубках играть ))))
      Вот уж такая сказка, а то договорняк очередной. С первого тура весь сценарий расписан )))))

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