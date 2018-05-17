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    Денисов: «Из-за своего характера я пропущу ЧМ-2018? Я ни о чем не жалею»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о невызове в сборную России на чемпионат мира.

    – Если ты не попадаешь на чемпионат мира, будешь ли ты его смотреть по телеку?

    – Конечно! Всей семьей. И болеть за сборную России изо всех сил.

    – Ты уже пропускал один важный турнир сборной – Евро-2008.

    – Может, я тогда где-то был неправ. Но сейчас поступил бы так же.

    Мы с «Зенитом» выиграли чемпионат России, Суперкубок России и дошли до финала Лиги Европы, но меня не вызвали в сборную – и я не понимал почему. В финале Лиге Европы получилось так, что я забил гол, даже у меня такое иногда случается. В аэропорту мне позвонил Бородюк: мы тебя вызываем, ты должен доказать, даем тебе аванс. Я ему сказал: идите вы все в одно место. И уехал.

    Потом я прилетел на встречу с Гусом и Бородюком. Мы пожали друг другу руки, я признал, что вспылил и был неправ. Гус сказал: много кто в Европе уже знает о твоем поведении, и я буду себя не уважать, если тебя возьму. Я понял эту мотивацию, все в порядке. Ребята вышли в полуфинал – это здорово, я был очень за них рад.

    – Слушай, получается, что из-за характера ты пролетаешь мимо двух важнейших турниров в истории русского футбола – бронзовый Евро и домашний ЧМ. Как-то это неправильно.

    – Если бы не мой характер, я бы не завоевал столько трофеев. Я ни о чем не жалею.

    Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 18:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 мая 2018, 20:00

      этот тип реально не осознаёт . что делает! ...это один из не многих футболистов умственно отсталых!

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 мая 2018, 19:24

      Такое впечатление от его "потока сознания", что всё, что он выиграл - его личная заслуга, а команда здесь - бесплатное приложение к себе любимому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 мая 2018, 22:52

      А без характера в спорте вообще делать нечего !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 17 мая 2018, 21:03

      Правильно всё сказал.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 мая 2018, 20:13

      Всё правильно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 17 мая 2018, 20:01

      Быдло и баран тупоголовый.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 17 мая 2018, 19:26

      Да, когда имеешь ершистый характер - это проблема. Причем в основном для себя, как ни печально. Но тут уж никуда не деться..., даже с возрастом, если считаешь, что ты прав, а кто то нет, очень трудно себя сдержать и не упереться.
      При чем сам понимаешь, что из-за своей дури страдаешь. Не одобряю, но понимаю.

      4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 мая 2018, 19:11

      полный неадекват ! Как игрок очень средний Лоо выиграл за счет команды !

      -2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > САДЫЧОК 17 мая 2018, 19:31

      Это самый титулованный Российский игрок, ну после Аленичева скажем.....А гении все немножко странные, если ты об этом)

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Romantic2010 17 мая 2018, 21:41

      Аленичев титулованный? Чем? Что то выиграл в иностранной команде.

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Zeff 17 мая 2018, 22:34

      кубок уефа, и лигу чемпионов. Стыдно не знать)

      -1
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