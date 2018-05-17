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  • Денисов: «Из-за своего характера я пропущу ЧМ-2018? Я ни о чем не жалею»

Денисов: «Из-за своего характера я пропущу ЧМ-2018? Я ни о чем не жалею»

17 мая 2018, 18:57
11

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о невызове в сборную России на чемпионат мира.

– Если ты не попадаешь на чемпионат мира, будешь ли ты его смотреть по телеку?

– Конечно! Всей семьей. И болеть за сборную России изо всех сил.

– Ты уже пропускал один важный турнир сборной – Евро-2008.

– Может, я тогда где-то был неправ. Но сейчас поступил бы так же.

Мы с «Зенитом» выиграли чемпионат России, Суперкубок России и дошли до финала Лиги Европы, но меня не вызвали в сборную – и я не понимал почему. В финале Лиге Европы получилось так, что я забил гол, даже у меня такое иногда случается. В аэропорту мне позвонил Бородюк: мы тебя вызываем, ты должен доказать, даем тебе аванс. Я ему сказал: идите вы все в одно место. И уехал.

Потом я прилетел на встречу с Гусом и Бородюком. Мы пожали друг другу руки, я признал, что вспылил и был неправ. Гус сказал: много кто в Европе уже знает о твоем поведении, и я буду себя не уважать, если тебя возьму. Я понял эту мотивацию, все в порядке. Ребята вышли в полуфинал – это здорово, я был очень за них рад.

– Слушай, получается, что из-за характера ты пролетаешь мимо двух важнейших турниров в истории русского футбола – бронзовый Евро и домашний ЧМ. Как-то это неправильно.

– Если бы не мой характер, я бы не завоевал столько трофеев. Я ни о чем не жалею.

Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Локомотив Россия Денисов Игорь
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1526573508
полный неадекват ! Как игрок очень средний Лоо выиграл за счет команды !
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Manilov
1526574413
Да, когда имеешь ершистый характер - это проблема. Причем в основном для себя, как ни печально. Но тут уж никуда не деться..., даже с возрастом, если считаешь, что ты прав, а кто то нет, очень трудно себя сдержать и не упереться. При чем сам понимаешь, что из-за своей дури страдаешь. Не одобряю, но понимаю.
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Caniggia
1526576500
Быдло и баран тупоголовый.
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77SAM
1526577187
Всё правильно.
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Uruguay2018
1526580181
Правильно всё сказал.
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nemolod
1526586730
А без характера в спорте вообще делать нечего !
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multiscan
1526660671
Такое впечатление от его "потока сознания", что всё, что он выиграл - его личная заслуга, а команда здесь - бесплатное приложение к себе любимому.
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САДЫЧОК
1526662811
этот тип реально не осознаёт . что делает! ...это один из не многих футболистов умственно отсталых!
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