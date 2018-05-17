Денисов: «Из-за своего характера я пропущу ЧМ-2018? Я ни о чем не жалею»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о невызове в сборную России на чемпионат мира.

– Если ты не попадаешь на чемпионат мира, будешь ли ты его смотреть по телеку?

– Конечно! Всей семьей. И болеть за сборную России изо всех сил.

– Ты уже пропускал один важный турнир сборной – Евро-2008.

– Может, я тогда где-то был неправ. Но сейчас поступил бы так же.

Мы с «Зенитом» выиграли чемпионат России, Суперкубок России и дошли до финала Лиги Европы, но меня не вызвали в сборную – и я не понимал почему. В финале Лиге Европы получилось так, что я забил гол, даже у меня такое иногда случается. В аэропорту мне позвонил Бородюк: мы тебя вызываем, ты должен доказать, даем тебе аванс. Я ему сказал: идите вы все в одно место. И уехал.

Потом я прилетел на встречу с Гусом и Бородюком. Мы пожали друг другу руки, я признал, что вспылил и был неправ. Гус сказал: много кто в Европе уже знает о твоем поведении, и я буду себя не уважать, если тебя возьму. Я понял эту мотивацию, все в порядке. Ребята вышли в полуфинал – это здорово, я был очень за них рад.

– Слушай, получается, что из-за характера ты пролетаешь мимо двух важнейших турниров в истории русского футбола – бронзовый Евро и домашний ЧМ. Как-то это неправильно.

– Если бы не мой характер, я бы не завоевал столько трофеев. Я ни о чем не жалею.

Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»