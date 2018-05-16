Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руководство «Барселоны» выступает за продажу Суареса. В клубе считают, что он оказывает плохое влияние на Месси

    Большинство членов совета директоров «Барселоны» выступает за продажу нападающего Луиса Суареса, сообщил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда. По его словам, руководство клуба считает, что сейчас самое время, чтобы заработать как можно больше денег на трансфере уругвайца.

    По информации СМИ, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Интер».

    «Большинство членов совета директоров «Барселоны» хочет ухода Суареса.

    Во-первых, они считают, что он слишком поглощает Лионеля Месси и оказывает на него плохое влияние. Во-вторых, в январе ему исполнится уже 32 года. Наконец, он наполовину обвиняется в вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов. В последних 18 матчах турнира Суарес забил всего два гола», – сказал Инда.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2018 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 мая 2018, 21:55

      "...слишком поглощает Лионеля Месси и оказывает на него плохое влияние...".

      И Месси не разогнал ещё сборище этих мудаков, публично его оскорбляющих?! А возможности у него есть... Стоит лишь к болельщикам обратиться по поводу гнусного оскорбления и мудакам придётся с охраной жить... Вооружённой до зубов ... и не из каталонцев... Сколько клубу будет стоить такая охрана? В сотни раз больше, чем содержание этого сборища... Или даже в тысячу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 21:49

      Подготавливают почву для прихода Гризмана.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 мая 2018, 20:20

      грызнул кого-то из руководства..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ZGAMES 16 мая 2018, 20:04

      суарес, тот, кто в ЛЧ против Ромы играл лучше всех! бегал больше всех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 19:20

      насочиняли с три короба))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 мая 2018, 19:15

      кто эту чушь пишет !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 16 мая 2018, 19:13

      "...он наполовину обвиняется..." - высший пилотаж словесности!..))
      Полусуарес, полунападающий и полувиноватый...

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 мая 2018, 18:52

      Антон Гречник вместе с Лёнькой не уживутся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 16 мая 2018, 18:27

      Будем честны, в последних матчах он не показывал своей лучшей игры. Возможно, действительно пришло время продать его, будет жалко, но это пойдет команде на пользу, тем более когда уже есть замена, если вы понимаете, о ком я

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > dmitrinho-SurguT 16 мая 2018, 18:34

      Миллионы футболистов не показывают лучшей игры в паре тройке матчей! Спад бывает и у Меськи с Ронни, но это не повод продавать.
      Он забил 25 голов за сезон!
      Как сказал кто-то из журналистов, Суаресу не повезло жить в одну эпоху с Месси и Роналду.
      P.S. Чемпионом мира 2018 станет именно Суарес! Вместе с Кавани, Годином, Родригесом, Хименесом, Стуани, Бентанкуром, Муслерой и другими.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 18:17

      Вот почему Месси в последнее время всё требует либо кого-то купить, либо кого-то продать. Это ему Суарес подсказывает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Бухбух 16 мая 2018, 19:34

      а он разве требовал что то? или ты все еще веришь в эту срань что пишут дешевые газетенки?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11