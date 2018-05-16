Руководство «Барселоны» выступает за продажу Суареса. В клубе считают, что он оказывает плохое влияние на Месси

Большинство членов совета директоров «Барселоны» выступает за продажу нападающего Луиса Суареса, сообщил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда. По его словам, руководство клуба считает, что сейчас самое время, чтобы заработать как можно больше денег на трансфере уругвайца.

По информации СМИ, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Интер».

«Большинство членов совета директоров «Барселоны» хочет ухода Суареса.

Во-первых, они считают, что он слишком поглощает Лионеля Месси и оказывает на него плохое влияние. Во-вторых, в январе ему исполнится уже 32 года. Наконец, он наполовину обвиняется в вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов. В последних 18 матчах турнира Суарес забил всего два гола», – сказал Инда.