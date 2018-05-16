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  • Руководство «Барселоны» выступает за продажу Суареса. В клубе считают, что он оказывает плохое влияние на Месси

Руководство «Барселоны» выступает за продажу Суареса. В клубе считают, что он оказывает плохое влияние на Месси

16 мая 2018, 17:08
20

Большинство членов совета директоров «Барселоны» выступает за продажу нападающего Луиса Суареса, сообщил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда. По его словам, руководство клуба считает, что сейчас самое время, чтобы заработать как можно больше денег на трансфере уругвайца.

По информации СМИ, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Интер».

«Большинство членов совета директоров «Барселоны» хочет ухода Суареса.

Во-первых, они считают, что он слишком поглощает Лионеля Месси и оказывает на него плохое влияние. Во-вторых, в январе ему исполнится уже 32 года. Наконец, он наполовину обвиняется в вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов. В последних 18 матчах турнира Суарес забил всего два гола», – сказал Инда.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Суарес Луис
Комментарии (20)
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mig28
1526480811
Ну не знаю...заработают, конечно, не плохо..но он не мало забивает, когда у Месси не идет. да и когда 10-ке дают отдохнуть, Суарес играет.
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Cules2013
1526481060
притянуто за уши. там будет видно.
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giluxa1963
1526481278
меня терзают смутные сомненья прошлый год Неймар теперь Суарес гридет закат Барсы
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la verdad
1526481969
Источник просто давит своим авторитетом :)))))
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Mazzola
1526483140
Бедный Месси! Суарес учит его плохому, а Месси не в силах противиться...он такой ранимый...
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Супермачо
1526483615
Учит его материться и курить за сараями. )
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insider_retro
1526487212
"...он наполовину обвиняется..." - высший пилотаж словесности!..)) Полусуарес, полунападающий и полувиноватый...
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OfaZavr
1526487622
насочиняли с три короба))
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ZGAMES
1526490298
суарес, тот, кто в ЛЧ против Ромы играл лучше всех! бегал больше всех
Ответить
zigbert
1526496577
Подготавливают почву для прихода Гризмана.
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