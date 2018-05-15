Гендиректор «Арсенала»: «Спартак» по Беляеву к нам не обращался. Другие клубы тоже»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб не получал предложений по трансферу защитника Максима Беляева.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Спартака» и ЦСКА.

«По Беляеву пока не обращались ни «Спартак», ни другие клубы. Мы спокойно завершили сезон и ушли в отпуск», – сказал Балашов.

Беляев защищает цвета «оружейников» с февраля 2016 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.