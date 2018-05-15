Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тимощук: «Старался разговаривать с Манчини и с помощниками на итальянском языке»

Тимощук: «Старался разговаривать с Манчини и с помощниками на итальянском языке»

15 мая 2018, 10:41
4

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о том, чему он научился за полгода работы на своем посту под управлением экс-главного тренера команды Роберто Манчини.

— Работа в тренерском штабе заставляет тебя полностью перестроиться, пересмотреть свои взгляды. Многие футболисты признают: находиться на поле гораздо легче, чем наблюдать за игрой со скамейки в случае дисквалификации или травмы. Накал эмоций здесь значительно выше, чем на поле. Плюс ко всему у тебя не всегда есть возможность повлиять на ту или иную ситуацию.

Уверен, накопленный футбольный опыт даст мне возможность проанализировать произошедшее и понять, почему в этом сезоне нам не удалось стать чемпионами, почему мы провели несколько провальных поединков, почему возникали те или иные проблемы.

— Правда, что в течение этого сезона вы выучили итальянский язык?

— Ну как – выучил… Просто освоил на уровне, который требуется для того, чтобы общаться. Стараюсь разговаривать с главным тренером и с помощниками на итальянском. Если для каких-то фраз или ситуаций лексикона не хватает, вставляю английские слова. В целом не вижу никаких проблем в общении, в том числе и с аргентинскими футболистами.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Манчини Роберто
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sachsen-leipzig
1526375104
Вот почему такие результаты у зенки, да они не понимали друг друга)))))
Ответить
Чикомас
1526376762
Надо было Манчини хохляцкому языку обучить. представляю картину...приходит тренер на поле и говорит арнгентинцам-"здоровеньки булы, хлопцы"..
Ответить
upiter622
1526382905
Если едешь в Россию работать,будь любезен выучи язык.Неужели Манчини за это время не научился по русски материться?Не поверю!
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Слуцком: «До Медиалиги опуститься – это вообще…»
21:54
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
34
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Все новости
Все новости
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+