Тимощук: «Старался разговаривать с Манчини и с помощниками на итальянском языке»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о том, чему он научился за полгода работы на своем посту под управлением экс-главного тренера команды Роберто Манчини.

— Работа в тренерском штабе заставляет тебя полностью перестроиться, пересмотреть свои взгляды. Многие футболисты признают: находиться на поле гораздо легче, чем наблюдать за игрой со скамейки в случае дисквалификации или травмы. Накал эмоций здесь значительно выше, чем на поле. Плюс ко всему у тебя не всегда есть возможность повлиять на ту или иную ситуацию.

Уверен, накопленный футбольный опыт даст мне возможность проанализировать произошедшее и понять, почему в этом сезоне нам не удалось стать чемпионами, почему мы провели несколько провальных поединков, почему возникали те или иные проблемы.

— Правда, что в течение этого сезона вы выучили итальянский язык?

— Ну как – выучил… Просто освоил на уровне, который требуется для того, чтобы общаться. Стараюсь разговаривать с главным тренером и с помощниками на итальянском. Если для каких-то фраз или ситуаций лексикона не хватает, вставляю английские слова. В целом не вижу никаких проблем в общении, в том числе и с аргентинскими футболистами.