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    Тимощук: «Старался разговаривать с Манчини и с помощниками на итальянском языке»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о том, чему он научился за полгода работы на своем посту под управлением экс-главного тренера команды Роберто Манчини.

    — Работа в тренерском штабе заставляет тебя полностью перестроиться, пересмотреть свои взгляды. Многие футболисты признают: находиться на поле гораздо легче, чем наблюдать за игрой со скамейки в случае дисквалификации или травмы. Накал эмоций здесь значительно выше, чем на поле. Плюс ко всему у тебя не всегда есть возможность повлиять на ту или иную ситуацию.

    Уверен, накопленный футбольный опыт даст мне возможность проанализировать произошедшее и понять, почему в этом сезоне нам не удалось стать чемпионами, почему мы провели несколько провальных поединков, почему возникали те или иные проблемы.

    — Правда, что в течение этого сезона вы выучили итальянский язык?

    — Ну как – выучил… Просто освоил на уровне, который требуется для того, чтобы общаться. Стараюсь разговаривать с главным тренером и с помощниками на итальянском. Если для каких-то фраз или ситуаций лексикона не хватает, вставляю английские слова. В целом не вижу никаких проблем в общении, в том числе и с аргентинскими футболистами.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.05.2018 10:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 15 мая 2018, 14:15

      Если едешь в Россию работать,будь любезен выучи язык.Неужели Манчини за это время не научился по русски материться?Не поверю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 мая 2018, 12:32

      Надо было Манчини хохляцкому языку обучить. представляю картину...приходит тренер на поле и говорит арнгентинцам-"здоровеньки булы, хлопцы"..

      1
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Чикомас 15 мая 2018, 14:08

      як сало

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 15 мая 2018, 12:05

      Вот почему такие результаты у зенки, да они не понимали друг друга)))))

      -1
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