Де Росси: «Не могу сказать, буду ли я тренером»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси пока не думает о завершении своей карьеры и переходе на тренерскую работу.

«Сейчас я не могу сказать, буду ли я тренером. Я доволен тем, как прошла моя карьера. Когда я вспоминаю свои матчи, это радует меня. Сначала я говорил себе, что, может быть, настало время уйти в отставку, но сейчас я не уверен в этом», – приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

34-летний игрок провел в этом сезоне 21 матч в Серии А, в которых забил один гол и дважды отдавал результативные передачи.