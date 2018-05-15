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    Де Росси: «Не могу сказать, буду ли я тренером»

    Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси пока не думает о завершении своей карьеры и переходе на тренерскую работу.

    «Сейчас я не могу сказать, буду ли я тренером. Я доволен тем, как прошла моя карьера. Когда я вспоминаю свои матчи, это радует меня. Сначала я говорил себе, что, может быть, настало время уйти в отставку, но сейчас я не уверен в этом», – приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

    34-летний игрок провел в этом сезоне 21 матч в Серии А, в которых забил один гол и дважды отдавал результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 07:29
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