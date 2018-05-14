Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита» сократился до трех человек

Сегодня состоялся совет директоров «Зенита». По его итогам шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды сократился до трех человек.

«По итогам совета директоров «список пяти» был сокращен до трех человек. В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

На должность главного тренера претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

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