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  • Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита» сократился до трех человек

Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита» сократился до трех человек

14 мая 2018, 22:34
18

Сегодня состоялся совет директоров «Зенита». По его итогам шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды сократился до трех человек.

«По итогам совета директоров «список пяти» был сокращен до трех человек. В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

На должность главного тренера претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (18)
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3a zenit
1526328701
наборчик такой ого го
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ЖОРРО
1526329872
сократился до трех человек......на должность главного тренера претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»). Ээээ перечислено 5...)
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Axe111
1526329891
Черчесова в студию
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life85
1526330412
Семака жалко ... Сергея если назначат , то скорее всего получится как с Оленичевым - попадёт в мясорубку и выкинут на улицу... не готов он ещё к руководству Зенитом !!! Им нужен тренер с авторитетом , чтобы слушали и слушались , а он для нынешних игроков кто???
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prezent2017
1526330945
Ты, Макарка, давай там поскорее, а то получится как с Манчини. У него и времени не было с командой познакомится и напихали ему бог знает кого.
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vick-north-west
1526333639
Надо из Шахтера опять брать, опыт с Луческу положительный.
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vgarakh
1526372681
Для того, что бы брать Семака, надо убрать Фурсенко.
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OfaZavr
1526374873
скорее всего будут выбирать из Семака, Сарри и Сампаоли.
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zigbert
1526380220
Скорей всего Сарри или Семак.
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victosha
1526463280
Кто третий?
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