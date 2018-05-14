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    Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита» сократился до трех человек

    Сегодня состоялся совет директоров «Зенита». По его итогам шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды сократился до трех человек.

    «По итогам совета директоров «список пяти» был сокращен до трех человек. В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

    На должность главного тренера претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

    Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся

    Источник: ТАСС

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    14.05.2018 22:34
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +393

      victosha 16 мая 2018, 12:34

      Кто третий?

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 13:30

      Скорей всего Сарри или Семак.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 12:01

      скорее всего будут выбирать из Семака, Сарри и Сампаоли.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 мая 2018, 11:24

      Для того, что бы брать Семака, надо убрать Фурсенко.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +246

      RLoko 15 мая 2018, 07:46

      Надо Сарри брать. По стилю игра Наполи подходит Зениту. И сам тренер понюхав близость чемпионства думаю захотел его еще больше пусть даже в России.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 мая 2018, 00:33

      Надо из Шахтера опять брать, опыт с Луческу положительный.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 23:49

      Ты, Макарка, давай там поскорее, а то получится как с Манчини. У него и времени не было с командой познакомится и напихали ему бог знает кого.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 14 мая 2018, 23:40

      Семака жалко ... Сергея если назначат , то скорее всего получится как с Оленичевым - попадёт в мясорубку и выкинут на улицу... не готов он ещё к руководству Зенитом !!! Им нужен тренер с авторитетом , чтобы слушали и слушались , а он для нынешних игроков кто???

      5
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > life85 14 мая 2018, 23:45

      а чего его жалеть он что кисейная барышня такова судьба любого тренера он сам выбрал такой путь а мог бы как многие у нас быть экспертом и на МатчТВ давать глупые советы и отвечать на еще глупейшие вопросы биатлониста Губерниева или дикторов девчонок которые понимают в футболе как мы в балете

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > life85 14 мая 2018, 23:49

      Не сцы. Зенит не свинарник.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > prezent2017 15 мая 2018, 11:51

      улыбнуло-зачёт

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 мая 2018, 23:31

      Черчесова в студию

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 мая 2018, 23:31

      сократился до трех человек......на должность главного тренера претендуют Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»). Ээээ перечислено 5...)

      9
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > ЖОРРО 14 мая 2018, 23:36

      Они просто без понятия кого сократили)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > I_R_O_N_M_A_N 14 мая 2018, 23:38

      Тогда надо было так и написать что из 5 фамилий,оставили 3,но какие пока не известно...да,звучит как для детей,но зато не оставляет поле для фантазий))

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > ЖОРРО 14 мая 2018, 23:58

      У них с математикой проблемы

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Бухбух 15 мая 2018, 08:58

      Скорее с арифметикой, до математики им далеко.

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