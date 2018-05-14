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    «Арсенал» Тула на сборах встретится с «Витессом» Слуцкого

    Пресс-служба тульского «Арсенала» рассказала о планах команды на подготовку к новому сезону.

    Футболисты выйдут из отпуска 15 июня. Первый тренировочный сбор пройдет на тренировочной базе «Желдормаш».

    В ходе второго сбора (1-14 июля) команда Миодрага Божовича проведет четыре контрольные встречи.

    9 июля состоится матч с «Аустрией», 14 – с «Витессом» Леонида Слуцкого. Имена остальных спарринг-партнером туляков на данный момент неизвестны.

    Напомним, «Арсенал» завершил выступление в РФПЛ-2017/18 на седьмом месте в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    14.05.2018 16:25
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