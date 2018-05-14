Азмун и еще два игрока РФПЛ включены в расширенную заявку сборной Ирана на ЧМ-2018

Издание Tehran Times объявило расширенный список игроков сборной Ирана на чемпионат мира.
Вратари: Алиреса Бейранванд, Хоссейн Хоссейни, Рашид Мазахери, Амир Абедзаде.
Защитники: Рамин Резаэян, Вурия Гафури, Стивен Бейташур, Джаляль Хоссейни, Мохаммед Реза Ханзаде, Мортеза Пурлиганджи, Мохамед Ансари, Педжман Монтазери, Маджид Хоссейни, Милад Мохаммади, Нур Омид Бевель, Саид Агаи, Рузбех Чешми.
Полузащитники: Саид Эзатолахи, Масуд Шоджаи, Ахмад Абдуллазаде, Саман Годдос, Мехди Тораби, Ашкан Дежага, Омид Эбрахими, Эхсан Хажсафи, Али Карими, Соруш Рафиэи, Али Голизадех, Вахид Амири.
Нападающие: Алиреза Яханбакш, Карим Ансарифард, Мехди Тареми, Сердар Азмун, Реза Гучаннеджад, Кавех Резаи.
Соперниками команды Карлуша Кейруша по группе B стали испанцы, португальцы и марокканцы.