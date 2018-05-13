Карпин останется работать в «Ростове»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев после матча 30 тура РФПЛ между «Ростовом» и екатеринбургским «Уралом» (1:0) внес ясность по вопросу главного тренера южан. Валерий Карпин останется в команде.

«Очень доволен командой. Она выполнила задачу, которую мы поставили перед ней на завершающий отрезок сезона.

Карпиным доволен. Остаeтся ли он в команде? Будем работать», – сказал политик.

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