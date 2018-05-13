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Карпин останется работать в «Ростове»

13 мая 2018, 16:43
21

Губернатор Ростовской области Василий Голубев после матча 30 тура РФПЛ между «Ростовом» и екатеринбургским «Уралом» (1:0) внес ясность по вопросу главного тренера южан. Валерий Карпин останется в команде.

«Очень доволен командой. Она выполнила задачу, которую мы поставили перед ней на завершающий отрезок сезона.

Карпиным доволен. Остаeтся ли он в команде? Будем работать», – сказал политик.

«Ростов» финишировал 11-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (21)
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Krossmen73
1526219614
После тотальной распродажи бердыевского Ростова Карпину удалось сохранить положительный настрой дончан и с тем кто остался сохранить место в высшем дивизионе.Теперь есть время чтобы по возможности усилиться и наиграть новый состав.Команда вырисовывается очень интересная и симпатичная.Удачи Ростов!
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Федя Кабак
1526219746
Ответ как всегда гениальный)На свой же вопрос не ответил)
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slavа0508
1526220492
Удачи Ростову и Карпину,,,,,,я бы конечно хотел бы видеть Валеру в Спартаке,,,но это при Федуне невозможно,,,,
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FanatSerj
1526226458
Главное состав\костяк сохраните по максимуму, а то это главная беда Ростова была, которую переломил Бердыев, каждый сезон новая команда, больше половины арендных, которые каждый год разбегаются.
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Alex Molchanov
1526226505
Удачи Валерию Карпину!)
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ShO_oM
1526239105
Верим!!!
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geroin161
1526241151
Спасибо за сделанное Валера, верим в дальнейший успех и твой профессионализм!
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GoLenaStop
1526249811
Валерий, надо создать фундамент команды, который не разбежится , как прости.... Байрамяна постричь - он много бегает и ему уже жарко. Обеспечь надёжную защиту для тренированного вратаря. РОСТСЕЛЬМАШ!! СПАСИБО ЗА ИГРУ!!!
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vgarakh
1526285212
Отличная новость!!! Карпин нам нужен, с ним будет успех.
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GoLenaStop
1526339604
РОСТ-СЕЛЬ-МАШ !
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