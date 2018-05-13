«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

В заключительном туре все решилось.

«Локомотив» – чемпион России. В заключительном туре команда Семина играла в Туле, где подарила сопернику победу в два мяча. По игре «Арсенал» должен был выигрывать гораздо крупнее. На трибунах развивались флаги Семина, а игроки «Локомотива» мыслями были уже в отпуске. Конечно, только те, кто не сыграет на чемпионате мира.

Последние игры российской Премьер-лиги определил еще несколько вещей, которые необходимо знать.

1) «Зенит» остался на пятом месте, но вокруг игры со «СКА-Хабаровском» произошла масса событий. Во-первых, хозяева забили сразу шесть раз. Четыре гола на счету Ерохина, который за остальные матчи сезона забил меньше. Еще в этом матче первый гол за «Зенит» забил Заболотный. Перед игрой клуб объявил, что Роберто Манчини больше не будет главным тренером. Ребята сразу раскрылись.

2) «Уфа» сыграет в еврокубках. Из-за отказа в лицензии «Тосно» у команды, которая занимает шестое место, появился шанс на попадание в Лигу Европы. «Уфа» в заключительной встрече сезона забила пять голов и никому свое место не отдала. Ничего не решила даже победа «Арсенала». В Лиге Европы вместе с «Уфой» будут «Краснодар» и «Зенит».

3) ЦСКА в заключительном матче сезона обыграл «Анжи». Голы забили Муса и Витиньо, а результат оказался важным для обеих команд. Поражение «Тосно» от «Уфы» позволило «Анжи» остаться в зоне стыковых матчей. Там же оказался и «Амкар», сыгравший вничью с «Ахматом». ЦСКА же пробился в групповой этап Лиги чемпионов из-за поражения «Спартака» в дерби с «Динамо».

4) О «Спартаке» надо сказать отдельно. Перед игрой о победе в дерби говорили Леонид Федун и Массимо Каррера, но результат удивил. «Динамо» забило единственный гол с пенальти и выстояло весь матч в равной игре. Теперь «Спартаку» придется пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов через дополнительные матчи. Хотя еще недавно команду считали фаворитом в борьбе за победу в чемпионате.

Вот вам подборка замечательных кадров с московского дерби, которое определило итоги всего чемпионата: