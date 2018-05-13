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    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ


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    Голосов: 7
    13.05.2018 16:05
    В заключительном туре все решилось.

    «Локомотив» – чемпион России. В заключительном туре команда Семина играла в Туле, где подарила сопернику победу в два мяча. По игре «Арсенал» должен был выигрывать гораздо крупнее. На трибунах развивались флаги Семина, а игроки «Локомотива» мыслями были уже в отпуске. Конечно, только те, кто не сыграет на чемпионате мира.

    Последние игры российской Премьер-лиги определил еще несколько вещей, которые необходимо знать.

    1) «Зенит» остался на пятом месте, но вокруг игры со «СКА-Хабаровском» произошла масса событий. Во-первых, хозяева забили сразу шесть раз. Четыре гола на счету Ерохина, который за остальные матчи сезона забил меньше. Еще в этом матче первый гол за «Зенит» забил Заболотный. Перед игрой клуб объявил, что Роберто Манчини больше не будет главным тренером. Ребята сразу раскрылись.

    2) «Уфа» сыграет в еврокубках. Из-за отказа в лицензии «Тосно» у команды, которая занимает шестое место, появился шанс на попадание в Лигу Европы. «Уфа» в заключительной встрече сезона забила пять голов и никому свое место не отдала. Ничего не решила даже победа «Арсенала». В Лиге Европы вместе с «Уфой» будут «Краснодар» и «Зенит».

    3) ЦСКА в заключительном матче сезона обыграл «Анжи». Голы забили Муса и Витиньо, а результат оказался важным для обеих команд. Поражение «Тосно» от «Уфы» позволило «Анжи» остаться в зоне стыковых матчей. Там же оказался и «Амкар», сыгравший вничью с «Ахматом». ЦСКА же пробился в групповой этап Лиги чемпионов из-за поражения «Спартака» в дерби с «Динамо».

    4) О «Спартаке» надо сказать отдельно. Перед игрой о победе в дерби говорили Леонид Федун и Массимо Каррера, но результат удивил. «Динамо» забило единственный гол с пенальти и выстояло весь матч в равной игре. Теперь «Спартаку» придется пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов через дополнительные матчи. Хотя еще недавно команду считали фаворитом в борьбе за победу в чемпионате.

    Вот вам подборка замечательных кадров с московского дерби, которое определило итоги всего чемпионата:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 мая 2018, 21:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Писатель" Плеханов - болельщик "Спартака" или матч не смотрел? Заголовок не корректен по отношению к "Динамо".

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 14 мая 2018, 15:36

      Спартак подарил ЦСКА ЛЧ а своим болельщикам подложил огромную жирную СВИНЬЮ, поступили по СВИНСКИ, СЦУКИ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан > юрий николаевич 14 мая 2018, 17:42

      Подложенных свиней уже целое стадо...или табун...или толпа...не знаю как назвать, короче, до хрена! Уже начинаем привыкать...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 14 мая 2018, 02:33

      2-3 не имеет значения, всё равно попали в ЛЧ, пусть и на квалификацию (это даже и лучше) Пройдут квалификацию значит готовы играть в группе, не пройдут значит не пройдут значит не готовы. Игра интересная была, не ожидал такого напора от Динамо. А, вот Карасёв разочаровал и как он судить будет на ЧМ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 14 мая 2018, 00:58

      Не правда, это Динамо выиграло по делу.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 13 мая 2018, 22:55

      То, что Спартак занял третье место в теперешнем состоянии - большая удача! Спартак весенний не лучше Амкара!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar 13 мая 2018, 22:33

      тю. равная игра? а неназначенный пеналь и удаление? будь судья справедлив, а не как обычно вытягивая свиней минимум 0-2 и игра в одни ворота.

      0
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 13 мая 2018, 22:11

      ........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 мая 2018, 21:47

      Динамо такое Динамо. То отдаст нам второе место, обыграв Спартак. То даст пинка в виде 2:4, после чего мы чемпионство возьмем. Спасибо вам)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 мая 2018, 21:05

      А в дополнительных матчах попадется спартаку какой нибудь АЕК...

      2
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 13 мая 2018, 20:48

      Динамо отдало свой должок за позапрошлый год, когда Спартак слил матч Уфе, оставив ее и выкинув нас в ФНЛ. Сила в правде, братья!

      9
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Старина Хэнк 13 мая 2018, 20:58

      от души за правду

      5
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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 > Старина Хэнк 13 мая 2018, 21:59

      Согласен за должок, а потом без Динамо чемпионами стали, Мы вернулись и больше чемпионами вам не бывать!

      -1
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      Рейтинг: +407

      orlovcar > Старина Хэнк 13 мая 2018, 22:35

      не согласен, тот должок будет отдан когда СпортаГ в пердив вылетит

      1
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