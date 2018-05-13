Милевский хочет стать главным тренером киевского «Динамо»

Украинский нападающий Артем Милевский признался, что хотел бы стать главным тренером киевского «Динамо».

Напомним, что форвард выступал за бело-синих с 2002 по 2013 год.

– Хотел бы возглавить киевское «Динамо»?

– Интересный вопрос. Думаю, любой игрок, который играл за «Динамо», когда-нибудь хотел его возглавить. Если буду тренером, то, конечно, хотел бы.

– Сможет ли «Динамо» показывать результаты твоих времен?

– Конечно, может. Если работать, выбрать правильно направление работы. Я уже говорил ранее – «Динамо» не хватает личностей.