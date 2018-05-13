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    Милевский хочет стать главным тренером киевского «Динамо»

    Украинский нападающий Артем Милевский признался, что хотел бы стать главным тренером киевского «Динамо».

    Напомним, что форвард выступал за бело-синих с 2002 по 2013 год.

    – Хотел бы возглавить киевское «Динамо»?

    – Интересный вопрос. Думаю, любой игрок, который играл за «Динамо», когда-нибудь хотел его возглавить. Если буду тренером, то, конечно, хотел бы.

    – Сможет ли «Динамо» показывать результаты твоих времен?

    – Конечно, может. Если работать, выбрать правильно направление работы. Я уже говорил ранее – «Динамо» не хватает личностей.

    Источник: ua.tribuna

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    13.05.2018 08:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9028

      Novograd 17 мая 2018, 10:46

      миля верю)))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 13 мая 2018, 13:06

      Ой!!! Ещё ТА Личность на арену выползла...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 мая 2018, 12:48

      Все хотят, а могут единицы. Личности может под его медийную историю пойдут, да и денег на новые кутежи у Артёма будет больше, но самому Динамо такое не надо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 13 мая 2018, 10:52

      НОРМАЛЬНЫЙ СИНЯЧИНА!!!

      0
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