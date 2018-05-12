«Спартак» вновь рассматривает вариант с приглашением игрока «Фиорентины» Баделя

Московский «Спартак» может усилиться полузащитником итальянской «Фиорентины» Миланом Баделем. Такую информацию сообщил футбольный журналист Нобель Арустамян.

«Красно-белые думают и об усилении центра поля. Прошлым летом красно-белые активно проявляли интерес к хорватскому хавбеку «Фиорентины» Милану Баделю, но не сумели сделать предложение и отказались от идеи его приобретения.

Летом у Баделя заканчивается контракт с нынешним клубом, а «Спартак» размышляет на тему того, стоит ли вступать в переговоры с игроком и сможет ли он усилить состав», – сказал комментатор.

Ранее «Бомбардир» писал, что Бадель может перейти в «Рому».