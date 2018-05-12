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    «Спартак» вновь рассматривает вариант с приглашением игрока «Фиорентины» Баделя

    Московский «Спартак» может усилиться полузащитником итальянской «Фиорентины» Миланом Баделем. Такую информацию сообщил футбольный журналист Нобель Арустамян.

    «Красно-белые думают и об усилении центра поля. Прошлым летом красно-белые активно проявляли интерес к хорватскому хавбеку «Фиорентины» Милану Баделю, но не сумели сделать предложение и отказались от идеи его приобретения.

    Летом у Баделя заканчивается контракт с нынешним клубом, а «Спартак» размышляет на тему того, стоит ли вступать в переговоры с игроком и сможет ли он усилить состав», – сказал комментатор.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Бадель может перейти в «Рому».

    Источник: YouTube

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    12.05.2018 06:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:45

      раз Нобель сказал значит это скорее всего не произойдет)

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2018, 12:48

      - Спартак!, остановись, сделай паузу, и не слушай этого фантазёра - Нобеля...впереди серьёзный матч!, "заруба"!!!...., сначала - серьёзные и обдуманные решения!!!,фантазии - ПОСЛЕ !...

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 мая 2018, 11:50

      Чалета-Цар нужен. В центре полузащиты у нас все нормально.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 09:03

      Здесь придется искать другой вариант - Максимович не прошел экзамен.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 мая 2018, 08:12

      Федун с такой ценой на нефть может уже купить и Азара и Диего Косту

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 12 мая 2018, 07:14

      так приглашайте

      1
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