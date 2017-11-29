«Рома» укрепится двумя игроками летом 2018 года

«Рома» планирует укрепление состава летом 2018 года как минимум двумя приобретениями, сообщает La Repubblica. Сейчас спортивный директор клуба Мончи прорабатывает варианты с приглашением полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди и футболиста «Фиорентины» Милана Баделя.

Оба трансфера могут состояться только будущим летом – римляне не готовы тратиться в зимнее трансферное окно. Сам Мончи уже провел предварительные переговоры с агентом Баделя, который летом 2018 года станет свободным агентом. Что касается Берарди, то его трансфер оценивается в 40 миллионов евро.