«Спартак» предложил 3,2 миллиона за Баделя

«Спартак» по-прежнему заинтересован в услугах полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя. По информации источника, московский клуб намерен приобрести 28-летнего хавбека этим летом и уже предложил за игрока 3,2 миллиона евро.

Сообщается, что на Баделя также претендует «Хоффенхайм», который готов заплатить за хорвата 2,7 миллиона.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Бадель провел 33 матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.