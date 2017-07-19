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    «Спартак» предложил 3,2 миллиона за Баделя

    «Спартак» по-прежнему заинтересован в услугах полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя. По информации источника, московский клуб намерен приобрести 28-летнего хавбека этим летом и уже предложил за игрока 3,2 миллиона евро.

    Сообщается, что на Баделя также претендует «Хоффенхайм», который готов заплатить за хорвата 2,7 миллиона.

    В прошлом сезоне чемпионата Италии Бадель провел 33 матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    19.07.2017 12:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 19 июля 2017, 18:18

      Спартак не нуждается в этом игроке.
      Остановите его с ложной информацией.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > фёдорспартак5 24 июля 2017, 19:48

      да, лучше.
      Мы получили молодых игроков
      Не сильно отличается
      И очень хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 19 июля 2017, 15:56

      Он вроде такую зарплату просил ,а сейчас он столько стоит?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 июля 2017, 15:39

      Обставить нужно Хоффенхайм.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 июля 2017, 15:34

      Статистика у него хорошая.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 июля 2017, 15:30

      Снова к Баделю вернулись.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 июля 2017, 13:01

      Хорошо,что РФПЛ стартовала намного раньше ЛЧ - есть еще немного времени,чтобы усилиться. Еще бы неплохо было посмотреть на сильных центрдефов)

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 июля 2017, 12:50

      у него вроде контракт не заканчивается, а сумму смешную за него дают, он 11 только на трансфермаркете стоит, было бы хорошим усилением, замена Зобнину на время отличная была бы.

      -1
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > STAFOR13 19 июля 2017, 13:09

      Контракт как раз таки в следующем году заканчивается. Зимой может не поступить предложений и летом потеряют бесплатно.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > STAFOR13 19 июля 2017, 13:24

      а вспомни как продали недавно диего алвеса за 300 тыс (уже бывший вратаря валенсии), а ведь он тоже стоил 5 лямов

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor > STAFOR13 19 июля 2017, 13:25

      а так реально оч мало, он игрок основы и 3 млн в наше время это смешная сумма

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      Рейтинг: +157

      Huberman 19 июля 2017, 12:48

      Ну вот это хоть похоже на правду

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 июля 2017, 12:40

      Надо срочно усилятся, с такой игрой как против Динамо, в Лиге Чемпионов делать будет нечего!

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