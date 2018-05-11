FOX Sports: Дани Алвес не выступит на чемпионате мира. У игрока разрыв крестообразной связки колена

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес лишился шансов принять участие в чемпионате мира из-за травмы, полученной в финале Кубка Франции «Лез Эрбье» (2:0).

Как сообщает FOX Sports, у 35-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Предстоящий мундиаль должен был стать третьим в карьере Алвеса. Ранее в составе «селесао» он выступал на мировых первенствах в ЮАР (2010) и домашнем турнире в 2014 году.