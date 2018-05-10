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    Агуэро не исключил возвращения в «Атлетико»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Испании.

    На аргентинца претендует «Атлетико», за который он выступал с 2006 по 2011 год. По данным Marca, игрок рассматривает этот вариант.

    29-летний футболист не выходил на поле с 10 апреля после травмы колена в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2; 1:5 по сумме двух встреч). По словам доктора сборной Аргентины, Агуэро может пропустить чемпионат мира.

    В период выступления за мадридский клуб форвард забил 74 гола в 175 играх. На его счету победа в Кубке Интертото, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

    Источник: Calciomercato

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    10.05.2018 17:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 10 мая 2018, 17:17

      Помнится, Серхио "Кун" зажигали там с Диего Форланом в своё время.

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