Агуэро не исключил возвращения в «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Испании.

На аргентинца претендует «Атлетико», за который он выступал с 2006 по 2011 год. По данным Marca, игрок рассматривает этот вариант.

29-летний футболист не выходил на поле с 10 апреля после травмы колена в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2; 1:5 по сумме двух встреч). По словам доктора сборной Аргентины, Агуэро может пропустить чемпионат мира.

В период выступления за мадридский клуб форвард забил 74 гола в 175 играх. На его счету победа в Кубке Интертото, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.