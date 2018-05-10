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    Тихонов: «Спартак» сам проиграл чемпионат»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.

    – Болельщики «Спартака» расстроены даже виртуальным вторым местом. Согласны с ними?

    – Конечно, расстроишься, когда уже почувствовал золото. Команда провалилась именно в тот момент, когда все было в их руках. И игры, которые «Спартак» проиграл, не считались суперсложными – не было матчей с прямыми конкурентами. И вот тут «Спартак» провалился.

    Разумеется, болельщики расстроены. Игра, которую команда показывала за несколько матчей до спада, вдохновляла. График был благоприятным. Болельщики рассчитывали на большее. Но вот эти две-три игры – и золото убежало. Считаю, «Спартак» сам проиграл чемпионат. Особенно, учитывая сколько очков растерял «Локомотив».

    За тур до конца чемпионата «Спартак» занимает второе место, имея в активе 56 очков.

    Источник: Sport24

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    10.05.2018 13:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 13 мая 2018, 13:57

      У Крыльев в ФНЛ та же кутерьма с проигрышами там, где просто необходимо было выигрывать. И многие команды грешат этим!!! Не настраиваются на выигрыш изначально, мне кажется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      MonTee 12 мая 2018, 16:10

      Можно делать новый заголовок: "Крылья советов сами проиграли чемпионат"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:55

      Можно сказать:"подарили чемпионство Локомотиву".

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 мая 2018, 20:40

      Не хера было вначале сезона кучу игр вничью играть со счётом 2:2,причём в трёх играх вели в 2 мяча и в итоге упускали победы,вот они эти 6 очков потерянных и это только по минимуму.

      1
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      Рейтинг: +77

      чифа 10 мая 2018, 20:20

      всё верно

      0
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 10 мая 2018, 18:36

      Орлов: "Тосно" - молодец, а "Спартак" теперь пусть завидует".
      И не только завидует, но и облизывается!
      Кубок был так близок.
      Спартаковские спали и уже видели Кубок своим.
      Это их так РАССЛАБИЛО, что Каррера не сумел их СПЛОТИТЬ и направить на путь истинный - кубковый.
      Вспомните начало сезона, с чего вся РАССЛАБУХА спартаковская началось.
      Чемпионат начался, а Спартак продолжал бурно ПРАЗДНОВАТЬ!
      Десять туров Спартак ПРОВАЛИЛ и не досчитался многих очков.
      Затем ситуацию выправили, но концовку СМАЗАЛИ и с Кубком России ПРОЛЕТЕЛИ мимо!
      При явном преимуществе Спартак УМУДРИЛСЯ проиграть кубковую полуфинальную встречу.
      Вот вам слагаемые НЕУТЕШИТЕЛЬНОГО выступления Спартака в этом сезоне!
      А Суперкубок выиграли благодаря Безбородову и цены вопроса.
      А всё потому, что ЗАБЕСПЛАТНО так не судят, а подсуживают.
      Безбородов УКРАЛ Суперкубок у Локомотива и вручил его Спартаку, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Судейство было ЗАКАЗНЫМ.
      А кто заказал??? Догадайтесь сами!
      Будогосский потом месяц ОТМАЗЫВАЛ Безбородова, но так и не отмазал.
      Будогосского ушли, а безбородовский душок так и остался ТЕМНЫМ пятном на его судейском лацкане.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Виктор12 10 мая 2018, 19:09

      Голову лечи.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 18:24

      полностью согласен, конечно виноваты только сами когда все обстоятельства были за нас а мы взяли и оступились.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 мая 2018, 16:52

      ну что поделаешь в следующем сезоне надеемся таких осечек меньше будет. ГЛАВНОЕ ПОДГОТОВИТЬ И УКРЕПИТЬ СОСТАВ

      4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 10 мая 2018, 16:43

      - Андрей прав!, но у меня небольшая ремарочка - Спартак проиграл чемпионат, когда проиграл Локомотиву 3:4......а дальше надломился психологически!, к своей работе надо относиться серьёзно!

      4
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 мая 2018, 14:55

      На 100% прав!!!!

      2
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