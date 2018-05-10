Тихонов: «Спартак» сам проиграл чемпионат»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.

– Болельщики «Спартака» расстроены даже виртуальным вторым местом. Согласны с ними?

– Конечно, расстроишься, когда уже почувствовал золото. Команда провалилась именно в тот момент, когда все было в их руках. И игры, которые «Спартак» проиграл, не считались суперсложными – не было матчей с прямыми конкурентами. И вот тут «Спартак» провалился.

Разумеется, болельщики расстроены. Игра, которую команда показывала за несколько матчей до спада, вдохновляла. График был благоприятным. Болельщики рассчитывали на большее. Но вот эти две-три игры – и золото убежало. Считаю, «Спартак» сам проиграл чемпионат. Особенно, учитывая сколько очков растерял «Локомотив».

За тур до конца чемпионата «Спартак» занимает второе место, имея в активе 56 очков.