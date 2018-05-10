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Тихонов: «Спартак» сам проиграл чемпионат»

10 мая 2018, 13:29
19

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.

– Болельщики «Спартака» расстроены даже виртуальным вторым местом. Согласны с ними?

– Конечно, расстроишься, когда уже почувствовал золото. Команда провалилась именно в тот момент, когда все было в их руках. И игры, которые «Спартак» проиграл, не считались суперсложными – не было матчей с прямыми конкурентами. И вот тут «Спартак» провалился.

Разумеется, болельщики расстроены. Игра, которую команда показывала за несколько матчей до спада, вдохновляла. График был благоприятным. Болельщики рассчитывали на большее. Но вот эти две-три игры – и золото убежало. Считаю, «Спартак» сам проиграл чемпионат. Особенно, учитывая сколько очков растерял «Локомотив».

За тур до конца чемпионата «Спартак» занимает второе место, имея в активе 56 очков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (19)
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alexivanof197
1525948311
согласен много очков растеряли в концовке игр,а тут еще 2 игры подряд проиграли Уралу и Ахмату
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SpartakSpartakSpartak
1525949103
Спартак проиграл не из за проигрышей Уралу и Ахмату, до этого 17 туров не проигрывали и поражений у Спартака не больше чем у Локо . Скорее всего проиграли из за матчей в начале чемпионата, когда отдали победы Локо и ЦСКА, а также ничью Тосно.
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bset
1525949424
Ну ничего, еще не все Спартак проиграл в этом сезоне. Можно и второе место проиграть. Мы будем только рады.
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raritet
1525952642
Хотя и не болею за Спартак, но думаю , что команда получилась хорошая. Ее уровень мог бы повысить какой-нибудь предполагаемый Гарай. Вторая причина - команда играющая на 2 - 3 фронта всегда вынуждена прибегать к ротации. А в обойме не так много футболистов такого же уровня как Промес. Если ее сохранить и точечно усилить, буквально 2 позиции и ЛЧ Спартак еще себя покажет.До такого, конечно, уровня как Ливер невыполнимая задача. Скорости у Клоппа очень высоки, проверка Реалом покажет еще уровень ...А золото РФПЛ. Оно такое -как переходящий вымпел, каждому нужно дать поносить, у кого-то юбилей, кому-то нужнее чам вам. Можно не расстраиваться
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makson_klim
1525953315
На 100% прав!!!!
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кеша_КБ
1525959800
- Андрей прав!, но у меня небольшая ремарочка - Спартак проиграл чемпионат, когда проиграл Локомотиву 3:4......а дальше надломился психологически!, к своей работе надо относиться серьёзно!
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Полная Канистра
1525960342
ну что поделаешь в следующем сезоне надеемся таких осечек меньше будет. ГЛАВНОЕ ПОДГОТОВИТЬ И УКРЕПИТЬ СОСТАВ
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OfaZavr
1525965862
полностью согласен, конечно виноваты только сами когда все обстоятельства были за нас а мы взяли и оступились.
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Виктор12
1525966619
Орлов: "Тосно" - молодец, а "Спартак" теперь пусть завидует". И не только завидует, но и облизывается! Кубок был так близок. Спартаковские спали и уже видели Кубок своим. Это их так РАССЛАБИЛО, что Каррера не сумел их СПЛОТИТЬ и направить на путь истинный - кубковый. Вспомните начало сезона, с чего вся РАССЛАБУХА спартаковская началось. Чемпионат начался, а Спартак продолжал бурно ПРАЗДНОВАТЬ! Десять туров Спартак ПРОВАЛИЛ и не досчитался многих очков. Затем ситуацию выправили, но концовку СМАЗАЛИ и с Кубком России ПРОЛЕТЕЛИ мимо! При явном преимуществе Спартак УМУДРИЛСЯ проиграть кубковую полуфинальную встречу. Вот вам слагаемые НЕУТЕШИТЕЛЬНОГО выступления Спартака в этом сезоне! А Суперкубок выиграли благодаря Безбородову и цены вопроса. А всё потому, что ЗАБЕСПЛАТНО так не судят, а подсуживают. Безбородов УКРАЛ Суперкубок у Локомотива и вручил его Спартаку, согласно ЦЕНЫ вопроса. Судейство было ЗАКАЗНЫМ. А кто заказал??? Догадайтесь сами! Будогосский потом месяц ОТМАЗЫВАЛ Безбородова, но так и не отмазал. Будогосского ушли, а безбородовский душок так и остался ТЕМНЫМ пятном на его судейском лацкане.
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zigbert
1526028938
Можно сказать:"подарили чемпионство Локомотиву".
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