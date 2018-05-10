Жоржиньо может заменить Иньесту в «Барселоне»

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Наполи» Жоржиньо, сообщает Sky Sports.

В каталонском клубе бразилец призван будет заменить Андреса Иньесту, который объявил о своем уходе из команды по завершении текущего сезона. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Жоржиньо провел в составе итальянского клуба 37 матчей во всех турнирах, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.