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  • Луческу: «Останься я в «Зените», у Семина возникли бы проблемы»

Луческу: «Останься я в «Зените», у Семина возникли бы проблемы»

8 мая 2018, 18:59
25

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что сине-бело-голубые под его руководством составили бы серьезную конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

Железнодорожники выиграли РФПЛ, оформив титул за тур до окончания первенства как раз в матче с петербуржцами (1:0). «Зенит», в свою очередь, потерял шансы на призовые места и рискует завершить сезон на пятом месте.

«Юрий Семин – выдающаяся личность! Мы много раз играли друг против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению друг к другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне.

Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен. Опыт – вот что имеет значение. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но в этом он стал чемпионом. Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками.

Семин – настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы!» – сказал Луческу.

Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» на протяжении прошлого сезона.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Луческу Мирча Семин Юрий
Комментарии (25)
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Добрый Бобер
1525795244
Откуда его снова откопали?
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kvm
1525795273
утопил бы Палыча в слезах/соплях
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777+
1525795980
Насмешил Луческу...))) Мирча, твой результат известен! ОТДЫХАЙ ....))))
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a-rakhmatov
1525796737
Цыган проснулся.....Мирча,"после пожара х@й насос"
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Федя Кабак
1525797244
Да мля))рассмешил)уже разок составил конкуренцию))
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Kulima
1525797489
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой...вроде взрослый человек, а такую ересь говорит
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zagrizlik
1525797626
Проблемы как бы не заскучать в играх с зенитом ))))
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anatolich72
1525801691
Иди В ТАБОР, цыган смеши, клоун.
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Виктор12
1525805810
Мирча Луческу себе цену НАБИВАЕТ! Дешевая цена всем его ВЫДУМКАМ! Голь на выдумку хитра - это про Луческу и его провала в Зените! Провал Луческу в Зените состоялся благодаря работе Федуна с судьями и использование им, на всю катушку, согласно цены вопроса, административного ресурса РФС!!! Федун очень ПЛОТНО поработал с судьями и подковёрными махинациями получил результат! Судьи скандалами и безобразным судейством ЗАТАЩИЛИ Спартак на первое место, а Луческу и Зенит остались без золота. Другая картина с Палычем в Локомотиве! Палыч работал с командой и настроил её на успешное выступление и как результат - кубок России и золотые медали чемпионата. А если бы не скандальное судейство Безбородова, когда Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок у Локомотива, то Палыч и Суперкубок завоевал бы. Вот как надо работать! Литерный Палыча набрал ход и Луческу не смог бы его остановить! А все голословные хотелки Луческу попахивают спекуляциями и демагогией! Локомотив своей игрой показал, что он ЛИДЕР. Завоевал ЗОЛОТО в честной борьбе за медали. Поздравляем Палыча и Локомотив с ЗОЛОТОМ чемпионата! Ура!
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zigbert
1525807294
Говорит очень уверенно и со знанием дела. А что если дать ему еще один шанс?
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