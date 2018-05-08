Луческу: «Останься я в «Зените», у Семина возникли бы проблемы»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что сине-бело-голубые под его руководством составили бы серьезную конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

Железнодорожники выиграли РФПЛ, оформив титул за тур до окончания первенства как раз в матче с петербуржцами (1:0). «Зенит», в свою очередь, потерял шансы на призовые места и рискует завершить сезон на пятом месте.

«Юрий Семин – выдающаяся личность! Мы много раз играли друг против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению друг к другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне.

Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен. Опыт – вот что имеет значение. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но в этом он стал чемпионом. Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками.

Семин – настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы!» – сказал Луческу.

Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» на протяжении прошлого сезона.