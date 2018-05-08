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    Луческу: «Останься я в «Зените», у Семина возникли бы проблемы»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что сине-бело-голубые под его руководством составили бы серьезную конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

    Железнодорожники выиграли РФПЛ, оформив титул за тур до окончания первенства как раз в матче с петербуржцами (1:0). «Зенит», в свою очередь, потерял шансы на призовые места и рискует завершить сезон на пятом месте.

    «Юрий Семин – выдающаяся личность! Мы много раз играли друг против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению друг к другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне.

    Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен. Опыт – вот что имеет значение. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но в этом он стал чемпионом. Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками.

    Семин – настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы!» – сказал Луческу.

    Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» на протяжении прошлого сезона.

    Источник: Sport24

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    08.05.2018 18:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 9 мая 2018, 13:14

      А сейчас проблемы у Луческу)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 10:35

      ну так кто "БЫ" сомневался)) всех порвал "БЫ"))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 8 мая 2018, 23:12

      Возраст важен. Точнее важна накопившаяся усталость. Я уверен, что Луческу помешала именно усталость. Ушла энергетика, сменившись брюзжанием. Ушла харизма, сменившись диктатом. И сейчас 73-летний Луческу тоже, наверняка, не справился бы с задачей завоевания золота. Феномен Семина - потому и феномен, что Семин такой один. Наверное многие подумают, что дело в другом - после Анжи у Семина была большая пауза, чтобы отдохнуть. Но я думаю, что дело именно в феномене Семина, а Луческу никакая пауза не поможет восстановить уровень 2009 года.

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 22:21

      Говорит очень уверенно и со знанием дела. А что если дать ему еще один шанс?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > zigbert 8 мая 2018, 23:06

      дать шанс еще раз сказать это? )))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 8 мая 2018, 21:56

      Мирча Луческу себе цену НАБИВАЕТ!
      Дешевая цена всем его ВЫДУМКАМ!
      Голь на выдумку хитра - это про Луческу и его провала в Зените!
      Провал Луческу в Зените состоялся благодаря работе Федуна с судьями и использование им, на всю катушку, согласно цены вопроса, административного ресурса РФС!!!
      Федун очень ПЛОТНО поработал с судьями и подковёрными махинациями получил результат!
      Судьи скандалами и безобразным судейством ЗАТАЩИЛИ Спартак на первое место, а Луческу и Зенит остались без золота.
      Другая картина с Палычем в Локомотиве!
      Палыч работал с командой и настроил её на успешное выступление и как результат - кубок России и золотые медали чемпионата.
      А если бы не скандальное судейство Безбородова, когда Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок у Локомотива, то Палыч и Суперкубок завоевал бы.
      Вот как надо работать!
      Литерный Палыча набрал ход и Луческу не смог бы его остановить!
      А все голословные хотелки Луческу попахивают спекуляциями и демагогией!
      Локомотив своей игрой показал, что он ЛИДЕР.
      Завоевал ЗОЛОТО в честной борьбе за медали.
      Поздравляем Палыча и Локомотив с ЗОЛОТОМ чемпионата! Ура!

      -2
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > Виктор12 8 мая 2018, 23:05

      Вы сами сеье противоречите. Если Луческу остался без золота только благодаря козням Федуна, это значит он бы выиграл золото, не имея в составе Зенита ни Передесов, ни Маман, ни даже Ерохина. Тренер, могущий привести Зенит к золоту через весну 2017 года (когда ушел даже Витсель, и легионеров кроме Кришито, Жулиано и постаревшего Данни в Зените не осталось) - однозначно великий тренер. Так если Луческу - согласно вам - великий тренер, чего же вы его унижаете? Почему великому тренеру дешевая цена? Почему великий тренер не смог бы конкурировать с Семиным?

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 мая 2018, 21:51

      Ну разве что, если у Сёмина есть лошадь. Тогда конечно надо опасаться цыган, от них могут быть проблемы.

      0
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 8 мая 2018, 21:27

      Я тоже думаю, что остался бы Луческу на второй сезон, то он сделал бы Зенит чемпионом.

      3
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 мая 2018, 20:48

      Иди В ТАБОР, цыган смеши, клоун.

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 8 мая 2018, 20:30

      Ребят да он подкалывает, очевидно же.

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 мая 2018, 19:40

      Проблемы как бы не заскучать в играх с зенитом ))))

      2
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