Геркус опроверг информацию о возвращении в «Зенит»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о возможном возвращении в структуру «Зенита».

«Слышу эти слухи. Когда тебя отправляют в заслуженный клуб, это в какой-то степени льстит. К тому же этот клуб мне не чужой.

На практике этого интереса к моей скромной персоне нет. Да и слухи эти уже надоели. Их уже очень много, и они начинают докучать.

Будущее связываю с «Локомотивом», и обсуждать гипотетические шансы считаю некорректным по отношению к клубам», – сказал Геркус.

С 2008 года Геркус был гендиректором «Зенита» по экономике и финансам, в 2011 году занял пост заместителя по стратегическому развитию. В «Локомотив» функционер пришел в 2016 году.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин отметил вклад Геркуса в победу команды в текущем сезоне чемпионата России.

На матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Зенит» болельщики петербургского клуба вывесили баннер с оскорблением в адрес Геркуса, в котором назвали его геем. Руководство Премьер-лиги расследует инцидент.

Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?