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    Геркус опроверг информацию о возвращении в «Зенит»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о возможном возвращении в структуру «Зенита».

    «Слышу эти слухи. Когда тебя отправляют в заслуженный клуб, это в какой-то степени льстит. К тому же этот клуб мне не чужой.

    На практике этого интереса к моей скромной персоне нет. Да и слухи эти уже надоели. Их уже очень много, и они начинают докучать.

    Будущее связываю с «Локомотивом», и обсуждать гипотетические шансы считаю некорректным по отношению к клубам», – сказал Геркус.

    С 2008 года Геркус был гендиректором «Зенита» по экономике и финансам, в 2011 году занял пост заместителя по стратегическому развитию. В «Локомотив» функционер пришел в 2016 году.

    Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин отметил вклад Геркуса в победу команды в текущем сезоне чемпионата России.

    На матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Зенит» болельщики петербургского клуба вывесили баннер с оскорблением в адрес Геркуса, в котором назвали его геем. Руководство Премьер-лиги расследует инцидент.

    Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2018 01:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:42

      В Локомотиве у Геркуса сложилось все очень удачно и вряд ли он куда уйдет.

      4
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 мая 2018, 09:24

      И правильно. Для развития клуба будет достаточно если его покинут Фурсенко, Дзюба ....

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 мая 2018, 08:40

      в Зените все разрушили теперь не знают с чего или кого начать, но Геркуса там точно не ждут и не хотят не стоит возвращаться к тем кто там был плохой даже ужасный пример -Фурсенко

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 мая 2018, 07:21

      Геркусу теперь даже в туалет надо выходить из кабинета,закрывая дверь на ключ))) Оля уже 70% заслуг себе приписывает, а теперь и вовсе жизнь Геркуса в опасности)))

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 мая 2018, 06:28

      мужчина,такой мужчина..

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 мая 2018, 02:49

      В Зените раньше покупали игроков, а теперь добрались до президента удачного клуба...деньги делают все

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > a-rakhmatov 8 мая 2018, 12:37

      И не говори! Как бы весь Локомотив не купили теперь целиком)

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