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Геркус опроверг информацию о возвращении в «Зенит»

8 мая 2018, 01:54
7

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о возможном возвращении в структуру «Зенита».

«Слышу эти слухи. Когда тебя отправляют в заслуженный клуб, это в какой-то степени льстит. К тому же этот клуб мне не чужой.

На практике этого интереса к моей скромной персоне нет. Да и слухи эти уже надоели. Их уже очень много, и они начинают докучать.

Будущее связываю с «Локомотивом», и обсуждать гипотетические шансы считаю некорректным по отношению к клубам», – сказал Геркус.

С 2008 года Геркус был гендиректором «Зенита» по экономике и финансам, в 2011 году занял пост заместителя по стратегическому развитию. В «Локомотив» функционер пришел в 2016 году.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин отметил вклад Геркуса в победу команды в текущем сезоне чемпионата России.

На матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Зенит» болельщики петербургского клуба вывесили баннер с оскорблением в адрес Геркуса, в котором назвали его геем. Руководство Премьер-лиги расследует инцидент.

Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Геркус Илья
Комментарии (7)
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a-rakhmatov
1525736973
В Зените раньше покупали игроков, а теперь добрались до президента удачного клуба...деньги делают все
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shinnik
1525750127
мужчина,такой мужчина..
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семёнычев
1525753286
Геркусу теперь даже в туалет надо выходить из кабинета,закрывая дверь на ключ))) Оля уже 70% заслуг себе приписывает, а теперь и вовсе жизнь Геркуса в опасности)))
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Garrincha58
1525758032
в Зените все разрушили теперь не знают с чего или кого начать, но Геркуса там точно не ждут и не хотят не стоит возвращаться к тем кто там был плохой даже ужасный пример -Фурсенко
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raritet
1525760683
И правильно. Для развития клуба будет достаточно если его покинут Фурсенко, Дзюба ....
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zigbert
1525761777
В Локомотиве у Геркуса сложилось все очень удачно и вряд ли он куда уйдет.
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