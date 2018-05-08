Семин: «Вклада Смородской в чемпионство нет. Этот вклад финансово лег на плечи совета директоров»

Смородская к этому ДОСРОЧНОМУ чемпионству Локомотива НЕ ИМЕЕТ никакого отношения!
И не надо её притягивать к тому, что она не заслужила!
В чемпионстве Локомотива большая ЗАСЛУГА Палыча и Геркуса, а Смородская и РЯДОМ не стояло!!!
Не стояло и стоять НЕ БУДЕТ!
Слава Богу, что её убрали из Локомотива!
Сколько вреда принесла Смородская Локомотиву, одному Богу известно!
Она нарушила финансовый фэйр-плей УЕФА, за счёт КРИМИНАЛЬНОЙ расстраты больших трансферных денег Локомотива!
Именно по вине Смородской и после её ухода - ЛОКОМОТИВ НЕ СМОГ ПРИОБРЕСТИ НУЖНЫХ ИГРОКОВ.
В Локомотиве Смородская ОТЛИЧНО криминально заработала и своим родственникам положила в КАРМАН большие деньги.
Это были ЗОЛОТЫЕ деньги НЕПРАВЕДНОГО обогащения всей криминальной и родственной семейки Смородской!
Смородской не место в нашем футболе!!!
Это футбольный Остап Бендер в юбке!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил вклад Ольги Смородской в победу клуба в чемпионате России-2017/18.
Ранее экс-президент клуба (2010-2016) сказала, что чувствует причастность к чемпионству железнодорожников. Ее мнение поддержал бывший тренер команды Славен Билич.
– Вы не поразились наглости Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?
– Никакого вклада нет. Точнее этот вклад финансово лег на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.
– Из-за ограничений УЕФА по финансовому фэйр-плей?
– Да. Вы правильно говорите.
– А кому признательны за приглашение возглавить «Локомотив» в 2016 году?
– А тут вопросов нет: Илья Леонидович (Геркус) сыграл большую роль, в том, что я вновь оказался в «Локомотиве».
– Слышали о роли Аркадия Дворковича.
– Ну а почему бы меня не пригласить? Вот выиграли еще два титула. И у каких команд!
Шесть очков у «Зенита» взять – это вообще невозможно! Кто еще за последнее время оба раза обыгрывал «Зенит» в чемпионате?