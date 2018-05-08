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    Семин: «Вклада Смородской в чемпионство нет. Этот вклад финансово лег на плечи совета директоров»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил вклад Ольги Смородской в победу клуба в чемпионате России-2017/18.

    Ранее экс-президент клуба (2010-2016) сказала, что чувствует причастность к чемпионству железнодорожников. Ее мнение поддержал бывший тренер команды Славен Билич.

    – Вы не поразились наглости Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?

    – Никакого вклада нет. Точнее этот вклад финансово лег на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.

    – Из-за ограничений УЕФА по финансовому фэйр-плей?

    – Да. Вы правильно говорите.

    – А кому признательны за приглашение возглавить «Локомотив» в 2016 году?

    – А тут вопросов нет: Илья Леонидович (Геркус) сыграл большую роль, в том, что я вновь оказался в «Локомотиве».

    – Слышали о роли Аркадия Дворковича.

    – Ну а почему бы меня не пригласить? Вот выиграли еще два титула. И у каких команд!

    Шесть очков у «Зенита» взять – это вообще невозможно! Кто еще за последнее время оба раза обыгрывал «Зенит» в чемпионате?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 01:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 8 мая 2018, 12:46

      Смородская к этому ДОСРОЧНОМУ чемпионству Локомотива НЕ ИМЕЕТ никакого отношения!
      И не надо её притягивать к тому, что она не заслужила!
      В чемпионстве Локомотива большая ЗАСЛУГА Палыча и Геркуса, а Смородская и РЯДОМ не стояло!!!
      Не стояло и стоять НЕ БУДЕТ!
      Слава Богу, что её убрали из Локомотива!
      Сколько вреда принесла Смородская Локомотиву, одному Богу известно!

      Она нарушила финансовый фэйр-плей УЕФА, за счёт КРИМИНАЛЬНОЙ расстраты больших трансферных денег Локомотива!
      Именно по вине Смородской и после её ухода - ЛОКОМОТИВ НЕ СМОГ ПРИОБРЕСТИ НУЖНЫХ ИГРОКОВ.

      В Локомотиве Смородская ОТЛИЧНО криминально заработала и своим родственникам положила в КАРМАН большие деньги.
      Это были ЗОЛОТЫЕ деньги НЕПРАВЕДНОГО обогащения всей криминальной и родственной семейки Смородской!
      Смородской не место в нашем футболе!!!
      Это футбольный Остап Бендер в юбке!

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 8 мая 2018, 12:03

      хамство мадам не знает грани, еще премиальные захочет получить? жадность бабу погубила.

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      Рейтинг: +1580

      srg38 8 мая 2018, 08:59

      Обдриуссился зенит в этом году не хило)

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 мая 2018, 08:43

      Кто еще за последнее время оба раза обыгрывал «Зенит» в чемпионате?..............................А вот была такая команда - Терек, выносила питерцев сериями. Как переименовали, все и прекратилось. Происки Газпрома!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 мая 2018, 07:49

      Раздавил Палыч тлю капустную.))

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      Рейтинг: +2726

      a_who 8 мая 2018, 06:57

      Шпалыча понесло ! погнал то на Спартак теперь на Смородскую )))

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      Рейтинг: +585

      tilvan > a_who 8 мая 2018, 10:41

      ему можно)

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 мая 2018, 06:45

      Сосут деньги налогоплательщиков и что то поют про долги!!!

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      Рейтинг: +585

      tilvan > Axe111 8 мая 2018, 10:42

      так сосут с бэджета, складывают в карман. а для клуба кредиты берут - отсюда долги

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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 мая 2018, 05:40

      А Оля пусть сосёт свою карамельку и радуется.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 8 мая 2018, 05:40

      Смородская фрик.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 мая 2018, 05:39

      Огромный финансовый долг - вот "вклад" Смородской в чемпионство.

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