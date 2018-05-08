Семин: «Вклада Смородской в чемпионство нет. Этот вклад финансово лег на плечи совета директоров»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил вклад Ольги Смородской в победу клуба в чемпионате России-2017/18.

Ранее экс-президент клуба (2010-2016) сказала, что чувствует причастность к чемпионству железнодорожников. Ее мнение поддержал бывший тренер команды Славен Билич.

– Вы не поразились наглости Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?

– Никакого вклада нет. Точнее этот вклад финансово лег на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.

– Из-за ограничений УЕФА по финансовому фэйр-плей?

– Да. Вы правильно говорите.

– А кому признательны за приглашение возглавить «Локомотив» в 2016 году?

– А тут вопросов нет: Илья Леонидович (Геркус) сыграл большую роль, в том, что я вновь оказался в «Локомотиве».

– Слышали о роли Аркадия Дворковича.

– Ну а почему бы меня не пригласить? Вот выиграли еще два титула. И у каких команд!

Шесть очков у «Зенита» взять – это вообще невозможно! Кто еще за последнее время оба раза обыгрывал «Зенит» в чемпионате?