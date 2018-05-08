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  • Семин: «Вклада Смородской в чемпионство нет. Этот вклад финансово лег на плечи совета директоров»

Семин: «Вклада Смородской в чемпионство нет. Этот вклад финансово лег на плечи совета директоров»

8 мая 2018, 01:03
13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил вклад Ольги Смородской в победу клуба в чемпионате России-2017/18.

Ранее экс-президент клуба (2010-2016) сказала, что чувствует причастность к чемпионству железнодорожников. Ее мнение поддержал бывший тренер команды Славен Билич.

– Вы не поразились наглости Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?

– Никакого вклада нет. Точнее этот вклад финансово лег на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.

– Из-за ограничений УЕФА по финансовому фэйр-плей?

– Да. Вы правильно говорите.

– А кому признательны за приглашение возглавить «Локомотив» в 2016 году?

– А тут вопросов нет: Илья Леонидович (Геркус) сыграл большую роль, в том, что я вновь оказался в «Локомотиве».

– Слышали о роли Аркадия Дворковича.

– Ну а почему бы меня не пригласить? Вот выиграли еще два титула. И у каких команд!

Шесть очков у «Зенита» взять – это вообще невозможно! Кто еще за последнее время оба раза обыгрывал «Зенит» в чемпионате?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга Геркус Илья
Комментарии (13)
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Отчаянный Пердун
1525746919
Всё правильно сказал! Красавчик Сёмин
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Бухбух
1525747151
Огромный финансовый долг - вот "вклад" Смородской в чемпионство.
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altezzik
1525747219
Смородская фрик.
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ДСА
1525747252
А Оля пусть сосёт свою карамельку и радуется.
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a_who
1525751869
Шпалыча понесло ! погнал то на Спартак теперь на Смородскую )))
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yorgenbarenz
1525754948
Раздавил Палыч тлю капустную.))
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тщмек 19
1525758232
Кто еще за последнее время оба раза обыгрывал «Зенит» в чемпионате?..............................А вот была такая команда - Терек, выносила питерцев сериями. Как переименовали, все и прекратилось. Происки Газпрома!
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srg38
1525759156
Обдриуссился зенит в этом году не хило)
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юрий николаевич
1525770197
хамство мадам не знает грани, еще премиальные захочет получить? жадность бабу погубила.
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Виктор12
1525772785
Смородская к этому ДОСРОЧНОМУ чемпионству Локомотива НЕ ИМЕЕТ никакого отношения! И не надо её притягивать к тому, что она не заслужила! В чемпионстве Локомотива большая ЗАСЛУГА Палыча и Геркуса, а Смородская и РЯДОМ не стояло!!! Не стояло и стоять НЕ БУДЕТ! Слава Богу, что её убрали из Локомотива! Сколько вреда принесла Смородская Локомотиву, одному Богу известно! Она нарушила финансовый фэйр-плей УЕФА, за счёт КРИМИНАЛЬНОЙ расстраты больших трансферных денег Локомотива! Именно по вине Смородской и после её ухода - ЛОКОМОТИВ НЕ СМОГ ПРИОБРЕСТИ НУЖНЫХ ИГРОКОВ. В Локомотиве Смородская ОТЛИЧНО криминально заработала и своим родственникам положила в КАРМАН большие деньги. Это были ЗОЛОТЫЕ деньги НЕПРАВЕДНОГО обогащения всей криминальной и родственной семейки Смородской! Смородской не место в нашем футболе!!! Это футбольный Остап Бендер в юбке!
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