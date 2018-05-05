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    Смородская заявила, что причастна к чемпионству «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подчеркнула, что чувствует свою причастность к чемпионству железнодорожников.

    Напомним, что Смородская работала в московском клубе 2010 по 2016 год.

    – Что сейчас испытываете?

    – Очень сильные эмоции! Я очень рада за «Локомотив»! Поздравляю от всей души. Так держать! Это большая удача, большое достижение. Счастье.

    – Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?

    – Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2018 20:20
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 7 мая 2018, 15:05

      Вот это самомнение....!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      lims21 6 мая 2018, 23:21

      "Багаж Смородской" ))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 мая 2018, 21:42

      Нет, ну у этого ЧУДОВИЩА совесть отсутствует напрочь!!!! ***** почти угробила клуб, а теперь чувствует причастность к чемпионству ЛОКО!!! Да если бы не ты, то ЛОКО возможно уже стал бы пятикратным чемпионом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 10:47

      ага конечно, к празднику и радости все сразу хотят быть причастны))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 мая 2018, 08:21

      Роттенберг хоть подышать иногда выходил на поле и стал счастлив. А ты,зараза,читала баннеры с проклятьями в свой адрес и не уходила с клуба,продолжала свою диверсионную деятельность.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 мая 2018, 07:58

      ну разве что причастна только тем, что покинула клуб....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 мая 2018, 03:19

      Госпожа Смородская, хватит уже тешить себя своими иллюзиями, твоя причастность в данном случае равна нулю

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 мая 2018, 02:18

      Оля, ты в Локомотиве была вроде постыдной венерической болезни. Излечились от тебя - пришли результаты.

      5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 мая 2018, 00:29

      Лучше бы молчала ! 6 лет команда страдала с ней !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 мая 2018, 00:25

      Она причастна, не спорю, но только по принципу "баба с возу - кобыле легче". Ее уход очень помог Локо стать сегодня чемпионами. Хоть и за Спартак болею, но искренне рад, что именно с Ю.П.Семиным связано это радостное для всех болельщиков Локомотива событие. Мы в прошлом году испытали такую же радость, а теперь можем и за других порадоваться - в конце концов Шпалыч это заслужил.

      9
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