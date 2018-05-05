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  • Смородская заявила, что причастна к чемпионству «Локомотива»

Смородская заявила, что причастна к чемпионству «Локомотива»

5 мая 2018, 20:20
44

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подчеркнула, что чувствует свою причастность к чемпионству железнодорожников.

Напомним, что Смородская работала в московском клубе 2010 по 2016 год.

– Что сейчас испытываете?

– Очень сильные эмоции! Я очень рада за «Локомотив»! Поздравляю от всей души. Так держать! Это большая удача, большое достижение. Счастье.

– Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?

– Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (44)
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Мурашов
1525541388
Конечно чувствует. Если бы вовремя не свалила, локо так бы и оставался середняком.
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Кисюля
1525541404
Потому что ушла,вот твоя причастность чемпионству
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Федорыч-НН
1525541887
Твоя причастность в том, что ты вовремя ушла. Вот за это - спасибо, а то так бы и парился Локо в первой десятке.
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insider_retro
1525541898
Своей деятельностью обозначила дно, от которого знающие люди потом оттолкнулись до чемпионских высот!..))
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ljrljr0505
1525542223
свалила вовремя.
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mialkov
1525544547
Конечно причастна! Если бы не ушла, то Палыч не пришел бы, а значит чемпионства ждали бы еще... Локо с заслуженной победой!
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Sosna69
1525544954
Какая причастность?Единственный кубок? Столько лет в простое и чехардой тренеров. Семин не зря говорил что у вас конфликт с футболом.Палыча вы же выгнали.Так что идите лесом Оленька.
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slavа0508
1525547588
Конечно причастна,,,,не уйди она то и золота не было бы,,,,,так что своим уходом дала дорогу Локо к золоту
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пряник929
1525549537
Ее причастность лишь в том, что ушла из Локомотива....
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Smekaev
1525555512
Она причастна, не спорю, но только по принципу "баба с возу - кобыле легче". Ее уход очень помог Локо стать сегодня чемпионами. Хоть и за Спартак болею, но искренне рад, что именно с Ю.П.Семиным связано это радостное для всех болельщиков Локомотива событие. Мы в прошлом году испытали такую же радость, а теперь можем и за других порадоваться - в конце концов Шпалыч это заслужил.
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