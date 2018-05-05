Смородская заявила, что причастна к чемпионству «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подчеркнула, что чувствует свою причастность к чемпионству железнодорожников.
Напомним, что Смородская работала в московском клубе 2010 по 2016 год.
– Что сейчас испытываете?
– Очень сильные эмоции! Я очень рада за «Локомотив»! Поздравляю от всей души. Так держать! Это большая удача, большое достижение. Счастье.
– Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?
– Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть.
«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво
Источник: «Спорт-Экспресс»